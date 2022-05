Il 28 e 29 maggio raccolta straordinaria gratuita ingombranti nei municipi VI, VIII, XII e XV

Nel prossimo week-end AMA allestirà 4 ecostazioni mobili dedicate alla raccolta differenziata straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici e non solo. Si parte domani, sabato 28 maggio, in via di Grottarossa (Tomba di Nerone, Municipio XV), mentre domenica 29 le postazioni saranno 3: via Ambrogio Necchi (area parcheggio Metro C Grotte Celoni, Municipio VI), via Benedetto Croce (area interna sede Municipio VIII) e via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81, Municipio XII).

A partire dalle ore 8, i cittadini potranno consegnare gli ingombranti classici (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). In tutte le postazioni saranno presenti Centri di Raccolta mobili presso cui conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie, toner, farmaci e contenitori con residui di vernici e solventi. Saranno aperti sia sabato sia domenica anche i Centri di Raccolta fissi. Tutti i materiali raccolti verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero. Nei siti di raccolta, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. Si invitano i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 11:30 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

AMA ricorda che, per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali, è possibile ricorrere anche al servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, fornito su appuntamento. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o collegarsi sul sito web www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Prenotando il servizio gratuito sul sito web, è possibile anche selezionare in autonomia i materiali da consegnare, oltre che scegliere giorno e orario del ritiro. In ogni caso, tutte le informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti ingombranti sono disponibili sul sito web dell’azienda.