Il 3 marzo 2023 Commemorazione del bombardamento del 1944

Il 3 marzo 2023 alle ore 10,30 in Largo Beltramelli al monumento che ricorda le vittime del bombardamento del 3 marzo 1944 si terrà la Commemorazione. Nella stessa data alle ore 11,30 in via Filippo Fiorentini 7, all’interno del Centro di Formazione CEFMECTP. davanti alla lapide che li ricorda commemorazione degli oltre 120 operai della fabbrica Fiorentini vittime di quel tragiso bombardamento.

