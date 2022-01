Il 30 gennaio secondo appuntamento con la Domenica Ecologica

Dopo le recenti giornate caratterizzate dai provvedimenti anti smog a limitare seppur parzialmente il traffico privato all’interno della Fascia verde, domenica 30 gennaio (salvo proroghe dell’ultima ora da parte del Campidoglio), a Roma scatterà la seconda domenica ecologica prevista dal calendario programmato dal Campidoglio. Le altre due date, lo ricordiamo, saranno quelle del 20 febbraio e del 13 marzo.

Come sempre, in occasione delle domeniche ecologiche, anche in quella di domenica 30 gennaio lo stop totale al traffico, sempre all’interno della Fascia verde, riguarderà tutti i veicoli privati a motore endotermico a due, tre o quattro ruote (pur contemplando una serie di deroghe) in due distinte fasce orarie: dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30.

Tra i veicoli per cui vale il divieto, sono contemplati anche quelli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico imitato.

In Fascia verde, saranno ammesse quindi solo alcune tipologie di veicoli: a trazione elettrica o ibridi, alimentati a metano o gpl e quelli a benzina appartenenti alla classe tipo Euro 6.

Per le due ruote, i divieti riguardano tutti i veicoli di classe Euro 0 e Euro 1. Ricordiamo inoltre che, essendo le domeniche ecologiche istituite per la salvaguardia della qualità dell’aria, oltre che la mobilità cittadina, l’attenzione è estesa anche agli impianti di riscaldamento delle abitazioni che potranno essere accesi per la durata massima di 12 ore.

Per quanto riguarda le deroghe, oltre a quelle già citate, è previsto il normale transito per i veicoli del car sharing, i veicoli impiegati per il trasporto di persone sottoposte a cure indispensabili e non rinviabili e quelli per i disabili. Ulteriori deroghe sono contemplate per i medici e veterinari in visita domiciliare.