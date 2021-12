Il 31 dicembre è We Run Rome

Atleticom ASD organizza venerdì 31 Dicembre 2021 la X Edizione “dell’atleticom we run rome” manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km, e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km. L’evento si svolge sotto l’egida della FIDAL, inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

La manifestazione sportiva toccherà come nelle precedenti edizioni i luoghi simboli della Città Eterna. Partenza alle ore dalle Terme di Caracalla e proseguirà per il Circo Massimo, piazza di Spagna, il Pincio, Villa Borghese, i Fori Imperiali, il Colosseo con il traguardo alle Terme di Caracalla.

La novità di quest’anno da parte degli organizzatori i quali hanno colto l’occasione che proprio 100 anni fa il Campidoglio ha istituito ufficialmente i 22 rioni romani che oggi conosciamo, e che suddividono in zone il centro storico di Roma. Ognuno caratterizzato da una propria storia e dalle proprie tradizioni, si snoderà tra le vie più belle dei Rioni romani, attraversandone dieci, quindi ogni atleta romano al momento dell’iscrizione ha inserito il nome del rione di appartenenza.

La X edizione della We Run Rome si svolgerà in base al rispetto delle disposizioni del Governo e definiti dalla FIDAL in collaborazione con il Ministero della Salute e il CTS per tutelare i concorrenti in gara dal rischio del contagio del Covid 19. La partenza dell’Atleticacom We Run Rome è strutturata a ONDE, ciascuna onda, sarà composta da 2000 atleti. La classifica viene stilata in base al Real Time, quindi sul tempo effettivo impiegato dall’attraversamento della linea di partenza a quella di arrivo. La partenza della gara sarà data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14:00.

ore 14:10 (Pigna – Campitelli – Sant’Angelo – Ripa – Trastevere – Borgo – Equilino) Terza Onda ore 14:20 (Ludovisi – Castro Pretorio – Celio – Testaccio – San Saba – Prati)

Il RITROVO: E’ fissato per venerdì 31 Dicembre 2021 alle ore 12:00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” a Roma.

Il tempo massimo per completare la gara è di 90′, dopo tale orario non è garantito l’ulteriore blocco del traffico.

PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della prova competitiva.

Saranno inoltre premiati per la prova agonistica i primi 3 classificati di ogni categoria prevista dalla FIDAL. Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta.

Per la determinazione della classifica finale verrà considerato il Real Time, ovvero il tempo effettivo impiegato dall’attraversamento della linea di partenza a quella di arrivo.

DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOIO

Al fine di limitare ogni forma di assembramento, non saranno presenti stand adibiti a deposito borse e spogliatoi, pertanto si invitano tutti gli atleti a presentarsi già in tenuta da gara.