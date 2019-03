Il 4 aprile è Salotto Romano

Giovedì 4 aprile 2019 nella Sala Capitolare del Palazzo dei Domenicani, all’interno del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva al Pantheon (piazza della Minerva 42) torna il Salotto Romano.

L’incontro prevede in apertura, alle ore 16,30, la consueta rubrica storica, archeologica e letteraria “Curiosum Urbis”, tenuta dal prof. Romolo Augusto Staccioli, presidente dell’ArcheoClub di Roma.

Seguirà la videoconferenza “Roma e lo Spazio”, condotta dall’ingegnere aerospaziale Raffaello Paolo Rippo, Capo Programma Thales Alenia Space Roma, che prospetterà l’importantissimo ruolo della Capitale nella ricerca spaziale. Non tutti sanno che in tale ricerca l’Italia era coinvolta fin dai primordi, negli anni Sessanta, e che dai suoi uffici e laboratori Roma coordinava le attività di altre città come l’Aquila, Torino e Milano. Ci sarà mostrato come ancora oggi dalla via Salaria alla via Tiburtina fino a Tor Vergata ferva il lavoro in questo ambito.

In conclusione, i poeti presenti avranno modo di esporre le loro composizioni.

L’ingresso è libero