Il 4 maggio 2023 Assemblea Generale del Quartiere Largo Beltramelli 

Il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, sig. Pericle E. Bellofatto, ricorda alla cittadinanza interessata (zone limitrofe a largo Beltramelli e mercato rionale di San Romano), come già segnalato sulle pagine di questo giornale il 22 aprile scorso (compresi i punti all’ordine del giorno in discussione), che giovedì, 4 maggio 2023, alle ore 17.30, presso il teatro “P. Frassati”, della parrocchia di San Romano Martire, si terrà l’annuale “Assemblea Generale del Quartiere”, così come previsto dallo Statuto.

L’ingresso al teatro è da via delle Cave di Pietralata n. 81.

Il Presidente, inoltre, comunica che il Comitato è operativo nella zona di largo Beltramelli e strade ampiamente e in quella del mercato rionale di San Romano e, anche qui, tutte le strade.

Tutta la cittadinanza del quartiere è invitata partecipare, per dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita del Quartiere.