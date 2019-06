Il 5 giugno, al Gabriella Ferri conferenza su “Humanitas et renovatio artis”

Mercoledì, 5 giugno 2019, alle ore 17.00, presso il centro culturale Gabriella Ferri in Roma, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76 (con parcheggio interno) conferenza dal titolo “Humanitas et renovatio artis” (L’Umanesimo e la rinascita dell’arte).

Lectio descriptiva a cura del’ Arch. Prof. Paolo Gioffreda.

Riflessioni sul pensiero dell’uomo umanista del Prof. Antonio Saccà.

L’arte sacra del primo Rinascimento già evidenzia che la vera esaltazione della libertà, dell’uomo umanista, si può concretizzare solo nella libera esaltazione della creazione e della potenza divina.

Si parlerà, tra l’altro, di F. Petrarca, F. Brunelleschi e Leonardo da Vinci.

La conferenza si svolge con la collaborazione del sottoscritto e dell’Associazione di promozione sociale “Il Veliero Azzurro” (Presidente prof. Michele Evangelista).

Pericle Eolo Bellofatto