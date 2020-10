Il 556 al contrario e la visita botanica nel parco Tor Tre Teste

Nella vita alle volte bisogna cambiare punto di riferimento, per vedere nuove cose con nuovi occhi. Questo devono aver pensato i fruitori dell’autobus 556 che lo prendono nelle fermate situate nell’anello di via Tovaglieri.

Infatti per completare i lavori dei marciapiedi attorno al multipiano di via Tovaglieri, il tratto di raccordo stradale tra via Viscogliosi e via Tovaglieri stessa e oggetto di lavori approfonditi sulla sede stradale che non permette di circolare all autobus, ha determinato il cambio del percorso dell’anello stradale di via Tovaglieri. Cosi facendo sono state poste delle fermate provvisorie sul nuovo marciapiede antistante via Olcese e sopra il ponte di Via Tovaglieri cosi l’autobus viaggia al contrario del senso di percorrenza usuale

Visita botanica nel parco Tor Tre Teste

La benemerita associazione Sentiero Verde di Antonio Citti in collaborazione con il Centro educazione ambientale rappresentato da Maurizio Catroppa con la partecipazione delle biblioteche Rodari e Quarticciolo ha effettuato il primo evento post covid.

Per i ragazzi del servizio civile del Cea e le guide ambientali infatti questo evento e l’esposizione del loro sapere degli alberi, arbusti e piante presenti nel parco Tor Tre Teste, nel tracciato che unisce le due biblioteche. è riuscito nel suo intento, quello di valorizzare un parco urbano comunale che meriterebbe una migliore attenzione del municipio e del suo servizio giardini.

Pioggia e vento non hanno fermato gli appassionati di Natura a Tor Tre Teste. La passeggiata guidata per conoscere gli alberi del parco si è svolta ugualmente, con l’aiuto dei ragazzi che fanno Servizio Civile presso il CEA del Municipio e di Sentiero Verde.