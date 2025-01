Il 6 gennaio 1980, 45 anni fa, l’assassinio di Piersanti Mattarella

Il 6 gennaio del 1980, ovvero 45 anni fa, veniva assassinato, a Palermo, Piersanti Mattarella, allora Presidente della Regione Sicilia. Oggi, la Magistratura ci dice che i killer furono due soldati mafiosi e non i fascisti dei NAR, come si riteneva. Ma il legame tra la mafia e i neri c’è da lungo tempo (e non solo in Sicilia) e quell’assassinio – chiunque lo abbia commesso – resta un delitto politico, perpetrato per fermare in Sicilia il cammino del riscatto di un popolo che non si merita la mafia e i suoi “regali” criminali.

È il 1993 e il 27 maggio, pochi minuti dopo l’una del mattino, a Firenze, in Via dei Georgofili, si verifica una terribile esplosione, che sconvolge il centro storico della città. L’esplosione distrugge la Torre dei Pulci, Sede dell’Accademia dei Georgofili. Sotto le sue macerie moriranno la custode dell’Accademia, Angelamaria Fiume-Nencioni, e i componenti della sua famiglia. Si incendierà, inoltre, un altro Edificio sito di Via dei Georgofili e tra le fiamme morirà Dario Capolicchio e trentotto persone rimarranno ferite. Quella notte, la mafia aveva portato il suo “attacco al cuore dello Stato” e nella notte del 28 Luglio 1993, Cosa Nostra, colpirà ancora, nel cuore di Roma, con due attentati che causeranno 23 feriti e danni ingenti a San Giovanni in Laterano e a San Giorgio al Velabro. La “colpa” dello Stato era stata quella di non voler modificare, alleggerendolo, il trattamento carcerario di alcuni capi mafiosi detenuti da tempo in regime carcerario di 41bis, ovvero di carcere duro.

Dunque, la mafia, un’Organizzazione criminale con la quale lo Stato democratico faceva i conti fin dalla sua nascita, nel Giugno del 1946. Ma quello che non si sapeva e si scoprirà in tempi più vicini agli attuali è che la “mente” di quegli attentati al patrimonio artistico del nostro Paese non era quella di un componente della cosiddetta “cupola” mafiosa, ma il piano veniva da un noto nazifascista, Paolo Bellini, ladro d’arte, falsario, killer fascista di Avanguardia Nazionale (il 12 Giugno del 1975, Bellini aveva ucciso Alceste Campanile, militante di Lotta Continua) e killer mafioso, recentemente condannato all’ergastolo perché tra gli esecutori della strage fascista-piduista alla Stazione ferroviaria di Bologna, del 2 Agosto 1980 (85 morti e oltre 200 feriti).

“Er caccola” a Capaci nel 1992

Va qui ricordato che prima del 1993 ed esattamente poco tempo prima dell’assassinio mafioso a Capaci (Palermo) del Giudice Giovanni Falcone di sua moglie, Francesca Morvillo, anche lei Magistrato, e degli Agenti della sua scorta (23 Maggio 1992), Stefano Delle Chiaie, fondatore del Gruppo nazifascista Avanguardia Nazionale e a Roma noto anche come “er caccola”, venne avvistato in Sicilia.

La circostanza è stata resa nota dalla Trasmissione di RAI 3 “Report”, nella puntata andata in onda il 24 Maggio del 2022 e poche ore dopo la messa in onda della Trasmissione, la casa romana del giornalista di Report Paolo Mondani, che aveva curato il servizio su Delle Chiaie, viene perquisita dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia della Capitale, su mandato della Procura della Repubblica di Caltanissetta e i poliziotti sequestrano alcuni documenti e altre carte relative a quel servizio televisivo.

Che ci faceva “er caccola” in Sicilia in quei giorni? Forse rinsaldava i legami esistenti tra i “neri” e i mafiosi siciliani, come aveva fatto nel 1969, partecipando, il 23 Ottobre del 1969, al summit di Montalto, località situata in Contrada Serro Juncari (Reggio Calabria), con esponenti di spicco della ‘drangheta calabrese. Con lui c’era anche Pierluigi Concutelli, che sette anni dopo, nel Luglio del 1976, ucciderà, a Roma, il Giudie Vittorio Occorsio per impedirgli di continuare la sua inchiesta sull’estremismo nero.

Poco dopo quel summit a Reggio Calabria scoppierà la rivolta dei “Boia Chi Molla” e del sindacalista CISNAL Ciccio Franco e nel Dicembre 1970, nella notte dell’Immacolata, Junio Valerio Borghese tenterà un Colpo di Stato che vedrà tra i golpisti anche picciotti della mafia siciliana e “soldati” della ‘ndrangheta calabrese. Il Golpe sarà annullato da una non tanto misteriosa telefonata, ma i golpisti si erano già introdotti nel Viminale, grazie a delle connivenze interne al Ministero da cui uscirono provvedendo a portare via una mitraglietta, custodita nell’Armeria del Ministero che fu ritrovata anni dopo in casa di un fascista durante una perquisizione della DIGOS. E dunque, quello di Borghese non è affatto stato un “golpe da operetta, condotto da quattro pensionati nostalgici”, come la Magistratura romana (quella del “Porto delle Nebbie”) sentenzierà qualche anno dopo.

Il legame tra Cosa Nostra e lo stragismo fascista però non risale a quegli attentati ma è un filo nero steso almeno 46 anni prima di quel 1993. Mi riferisco alla strage di Portella della Ginestra (Palermo) del 1° Maggio 1947, giorno in cui il corteo di contadini siciliani che festeggiava il 1° Maggio, ma anche la vittoria del Blocco del Popolo (PCI-PSI) alle Elezioni Regionali, viene attaccato a colpi di armi da fuoco dagli uomini di Salvatore Giuliano a cui si erano uniti alcuni ex appartenenti alla Decima MAS, Organizzazione militare repubblichina guidata da Junio Valerio Borghese, Quell’attacco lasciò sul campo 11 morti e procurò diversi altri feriti.

Dunque, il legame tra i mafiosi ed i fascisti è di vecchia data e verrà rinsaldato nel tempo – come avete letto – da pezzi da 90 dell’eversione stragista nera del calibro di Stefano Delle Chiaie e di Pierluigi Concutelli. Ma Delle Chiaie, Concutelli e Bellini non sono i soli terroristi fascisti, come si dice, “noti alle Cronache” che abbiano avuto rapporti con esponenti della criminalità organizzata siciliana.

Infatti, mentre Concutelli – che, va ricordato, nasce politicamente in Sicilia all’interno del Fronte Nazionale fondato da Junio Valerio Borghese – partecipa alla formazione di Ordine Nuovo (creatura politica di Pino Rauti) e viene candidato con il MSI di Almirante alle Elezioni siciliane, un altro terrorista fascista Francesco (Ciccio) Mangiameli, siciliano e missino, rompe con il MSI e entra in Terza Posizione, altra Organizzazione della galassia terrorista nera fondata a Roma, nel 1978, da Giuseppe Dimitri, Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi e rimasta attiva fino al 1982, per finire poi – dopo essere stato ammazzato a colpi di pistola nella Pineta di Castel Fusano (Roma) – in fondo al Laghetto artificiale di Tor De’ Cenci, sempre a Roma, ad opera di Giusva Fioravanti, del fratello Cristiano, di Giorgio Vale e di Gilberto Cavallini (tutti dei NAR) si dirà per una faida tutta interna a quell’ambiente terroristico, relativa a dei soldi che Mangiameli avrebbe sottratto e che servivano per favorire la fuga dal Carcere di Pierluigi Concutelli.

La storia dei soldi rubati, sebbene sostenuta dai Fioravanti e dalla Mambro, non ha avuto credito da parte degli Inquirenti poiché forse la ragione della fine di Ciccio Mangiameli fu un’altra. Infatti, Mangiameli – esponente nazionale di Terza Posizione – era stato da poco a Palermo e forse lì aveva saputo della preparazione dell’attentato a Piersanti Mattarella che certo non stava simpatico alla mafia per la sua strenua lotta contro la criminalità organizzata, ma non era nemmeno nelle grazie dei terroristi neri, per le sue aperture a sinistra (per questa sua azione politica Piersanti Mattarella verrà paragonato ad Aldo Moro).

Dunque, Mangiameli, forse, viene ucciso proprio perché sapeva quello che si stava preparando a Palermo per il giorno dell’Epifania del 1980? Oppure – come sostiene la Sentenza D’Appello sulla strage di Bologna del 2 Agosto 1980 – Mangiameli sapeva dell’attentato alla Stazione di Bologna, in preparazione da parte di Fioravanti e Mambro, che aveva ospitato nella sua casa di Palermo e per questo doveva tacere, per sempre?

Occorre tenere presente che – fin dai tempi di Portella Della Ginestra – la lotta all’avanzare del comunismo (nella fattispecie del Partito Comunista Italiano) era stata una costante che aveva unito ideologicamente i mafiosi ai neri. Ancora, occorre ricordare che in quegli anni, a Palermo, i fascisti mettevano a segno attentati ai tralicci dell’ENEL e ai Negozi di Luisa Spagnoli, che facevano regolarmente (e provocatoriamente) attribuire alla sinistra; organizzavano pseudo-Convegni culturali per coprire Campi paramilitari di addestramento tenuti, ad esempio, a Menfi, località tra Agrigento e Trapani (dove si esercitava anche Pierluigi Concutelli) e a Campo Felice di Fitalia (Palermo). Ciccio Mangiameli gestiva un Club di picchiatori fascisti, il Trocadero, picchiava gli studenti e non veniva mai arrestato, mentre Concutelli, quando non si esercitava con le armi a Menfi o a Bellolampo o partecipava alle riunioni di Ordine Nuovo, frequentava la Loggia Massonica Camea, zeppa di politici e mafiosi. Nessuna meraviglia dunque se – da ergastolano – aveva ottenuto un posto di guardiano presso il Cimitero Monumentale del Verano di Roma, prima di morire, nel Marzo del 2023, per una grave malattia.

In quei Campi paramilitari, i fascisti si esercitavano, ma le bombe, quelle vere, le maneggiava un mafioso di vaglia, ovvero Francesco Madonia, detto “Cicciobomba”, per la sua passione per gli esplosivi e per i “poliziotti senza divisa” ovvero gli Agenti dei Servizi. Francesco Madonia era il padre di Antonino Madonia, soldato di mafia che – insieme a Giuseppe Lucchese, detto Lucchiseddu – è oggi indicato dalla Procura della Repubblica di Palermo come uno dei killer del Presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, ammazzato a Palermo il giorno dell’Epifania del 1980, ovvero esattamente 45 anni fa.

Per molto tempo si è ritenuto che ad uccidere il fratello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fosse stato Giuseppe Valerio Fioravanti, dei NAR (per altro riconosciuto in una foto segnaletica dalla moglie del Presidente della Regione Sicilia) in “trasferta” a Palermo per fare un “favore” alla mafia con la quale – come abbiamo visto – i terroristi fascisti nostrani avevano, da tempo, un legame strettissimo. Anche se questa tesi venisse smentita dalla nuova Indagine da poco iniziata, l’assassinio dell’allora Presidente della Regione Sicilia resta un delitto politico, compiuto per impedire che quella Regione si liberasse, una volta per tutte, dalle catene della criminalità organizzata, che da troppo tempo ormai la tengono schiava.

Una foto scattata “per caso” e diventata iconica

Letizia Battaglia (1935-2022) è stata una fotografa di vaglia con all’attivo molti scatti importati che riguardavano fatti e personaggi di mafia.

Ma il 6 Gennaio 1980, Letizia Battaglia mette a segno – “per caso” – il suo scatto forse più importante e famoso. Si tratta della foto nella quale si vede il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella macchina bersaglio dell’attentato al Presidente della Regione Sicilia che sorregge il fratello Piersanti, che morirà tra le sue braccia. Letizia Battaglia ha così raccontato quell’episodio:

“Ero in auto con Franco Zecchini e mia figlia. Vedemmo un capannello di persone, al massimo cinque, intorno a una macchina. All’inizio ci sembrava un incidente stradale. Iniziai a scattare delle foto. Solo dopo ci dissero che si trattava di Piersanti Mattarella”.

