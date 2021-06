Il “Balloon park” di Pietralata rivestito di nastri segnaletici

Il “Ballon park” di via delle Cave di Pietralata, dopo una brevissima chiusura, avvenuta nella tarda serata di martedì 22 giugno 2021, ieri, e la riapertura mercoledì 23 giugno, è stato riaperto al pubblico.

Tuttavia sono in corso lavori di manutenzione e sono stai apporti nastri segnaletici vicino alle zone dove c’è pericolo di prendere delle scosse elettriche.

Si confida in una celerità dei lavori in corso e in una fruizione tranquilla e in sicurezza dell’area verde.