Si svolgerà sabato 15 giugno, nella sede della palestra Centro Pilates Cardioflex di via Collatina 223 (quartiere Tor Sapienza), a partire dalle ore 15.30, un’interessante iniziativa proposta dall’associazione “Italia Solidale del Volontariato per lo Sviluppo di vita e missione” (Italia Solidale Vosvim – ONLUS): “Il bambino e le sue meravigliose energie personali”.

Saranno presentati video e testimonianze riguardo la missione internazionale di Italia Solidale, esibizioni di bimbi in coro, canto e chitarra da parte di maestri e allievi, e, “dulcis in fundo”, concludendo con un piccolo rinfresco, per augurare a tutti buona estate.

L’associazione Italia Solidale è da anni impegnata in un nuovo modo di fare adozione a distanza, con scambi veri e intensi di vita che mettono in relazione i fratelli di tutto il mondo. Si tratta di una proposta culturale e sociale con basi antropologiche molto profonde, più che mai necessaria anche qui in Italia, per creare territori nuovi pieni di relazioni e incontri di qualità: una qualità che è già dentro ognuno di noi, da riscoprire ed esprimere in tutta la sua pienezza.

Per chi desidera saperne di più:www.italiasolidale.org

P. L.