Il borgo fantasma di Roma Nord: frane e semafori rossi isolano di nuovo Isola Farnese

Il fantasma dell’isolamento torna a materializzarsi sopra i tetti di Isola Farnese, riproponendo l’incubo di una viabilità fragile e sospesa al bollettino meteorologico.

Nel corso del pomeriggio del 29 maggio, l’unica via di comunicazione veicolare che garantisce l’accesso al suggestivo borgo medievale all’estrema periferia di Roma Nord è stata nuovamente transennata e interdetta al traffico, obbligando la popolazione locale a muoversi esclusivamente a piedi per raggiungere le proprie abitazioni.

Si tratta dell’ennesimo capitolo di una crisi strutturale iniziata nei primi mesi dell’anno, quando una serie di smottamenti e frane aveva interessato il costone roccioso che sovrasta la carreggiata, imponendo un primo intervento d’urgenza da parte dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per la rimozione dei massi pericolanti.

Il successivo ripristino del transito era stato regolato da un’ordinanza del Campidoglio, che legava però la percorribilità del tratto stradale a rigidi parametri di stabilità del versante e alle perturbazioni atmosferiche.

Il “semaforo-sentinella” e la trappola dei 150 scalini

A decretare il nuovo blocco stradale è stato il combinato disposto tra il peggioramento delle condizioni meteo e l’attivazione dei sistemi tecnologici di monitoraggio geologico installati lungo la parete instabile.

Il costone è infatti presidiato da una rete di sensori ed estensimetri in grado di rilevare millimetrici movimenti del terreno.

Questi dispositivi sono collegati a un impianto semaforico di sicurezza: non appena i sensori registrano un’anomalia o una pressione oltre la soglia d’allerta, scatta automaticamente la luce rossa che sbarra il transito ai veicoli.

Un meccanismo di protezione che, se da un lato garantisce l’incolumità pubblica, dall’altro esaspera i residenti a causa di frequenti stop temporanei, l’ultimo dei quali si era verificato a metà maggio.

Attualmente, l’unico modo per raggiungere le case è inerpicarsi lungo un percorso pedonale alternativo composto da circa 150 scalini.

Un sentiero impervio che costringe i cittadini — tra cui anziani e disabili — a faticosi passaggi all’interno di proprietà private, con pesanti disagi accentuati dall’arrivo del caldo e dai rischi legati alla gestione di eventuali emergenze sanitarie.

La denuncia politica: «Serve un piano definitivo»

Sulla persistente precarietà del borgo è intervenuto Stefano Peschiaroli, capogruppo di Forza Italia nel Municipio XV, che ha espresso la propria vicinanza alla comunità e ha sollecitato un intervento risolutivo alle autorità centrali.

Il rappresentante dell’opposizione ha chiesto una revisione urgente dei termini dell’ordinanza sindacale e lo stanziamento di fondi speciali per un piano definitivo di consolidamento del versante collinare, per evitare che Isola Farnese resti perennemente ostaggio di un sensore.

Fino ad allora, la quotidianità delle famiglie e la sopravvivenza delle attività commerciali del borgo rimarranno legate a un filo, sospese in un limbo di incertezza in cui basta un temporale per tagliare fuori una comunità dal resto della Capitale.

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