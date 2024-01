Il calciomercato invernale chiude all’Hotel Hilton Roma Eur

Sarà il prestigioso palcoscenico dell’Hotel Hilton Roma Eur La Lama (sito in viale Europa 287) che ospiterà nei giorni di Mercoledì 31 gennaio e Giovedì 1 Febbraio 2024 la sessione finale del calciomercato invernale.

Nelle due giornate oltre ad essere completati gli ultimi trasferimenti, saranno affrontate diverse tematiche legate alle varie professionalità del mondo del calciomercato, dal management del calciatore alla sostenibilità, empowerment femminile e bullismo.

Queste le parole di Alfonso Morrone, presidente di Adiscop (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) che ha organizzato l’evento: “Prosegue con la chiusura invernale l’edizione romana del calciomercato. La crescita della nostra vision per un nuovo modo di intendere la chiusura del calciomercato, mantenendo il concept delle trattative e impreziosita da contenuti di alto profilo. Perché le sessioni finali di calciomercato non sono solo l’occasione per la compravendita di calciatori ma anche e soprattutto un momento di confronto, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio.”