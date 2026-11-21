Roma Capitale metterà 5 milioni di euro nel prossimo bilancio per la riqualificazione dei 144 centri anziani cittadini, partendo per la prima volta da un censimento tecnico completo di tutte le strutture.

Il progetto è stato illustrato oggi agli Studios di via Tiburtina dal sindaco Roberto Gualtieri, dall’assessore al Patrimonio e Politiche abitative Tobia Zevi, dall’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e dalla portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio Francesca Danese.

Frutto di un lavoro coordinato dalla Direzione generale del Campidoglio insieme ad assessorati, Municipi, Risorse per Roma e Forum del Terzo Settore, la ricognizione ha raccolto rilievi tecnici, fotografie e planimetrie dei 144 immobili caricandoli in «Atlante», il sistema informativo del patrimonio immobiliare capitolino, così da fissare le priorità su criteri oggettivi e affiancare alle manutenzioni centralizzate un percorso di co-programmazione previsto dal Codice del Terzo Settore.

«È un cambiamento importante nel modo di amministrare, perché ci permette di programmare gli interventi sulla base delle necessità reali, assicurando la stessa attenzione a tutti i territori», ha affermato Gualtieri.

Zevi: «Accordo quadro per intervenire più rapidamente e aprire nuovi centri dove servono»; Funari: «Presìdi contro l’isolamento»

Entrando nel merito dell’esecuzione dei cantieri, l’assessore Tobia Zevi ha spiegato che per i lavori verrà utilizzato l’accordo quadro con Roma suddivisa in quattro lotti, strumento scelto per procedere «molto più rapidamente» e individuare anche le zone sprovviste di centri anziani, garantendo a ogni residente uno spazio di aggregazione vicino casa.

L’assessora Barbara Funari ha invece richiamato il ruolo delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere quali «presìdi di prossimità capaci di promuovere socialità, partecipazione e solidarietà», insistendo sulla necessità di trattare gli anziani non solo come destinatari di assistenza ma come risorse attive del quartiere.

Infine Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, ha ringraziato i presidenti e i direttivi dei centri per aver agevolato la raccolta dei dati, evidenziando come la partecipazione numerosa degli iscritti all’iniziativa con Gualtieri confermi l’importanza della co-programmazione legata ai 5 milioni stanziati dal Comune.

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