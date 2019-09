Il Capitano Simonetti da Tor Sapienza per tre volte in un solo giorno sul Martirolo

Il G.S.C.Tor Sapienza Clima Service nei suoi 34 anni di intensa attività ciclistica ha fatto salire intere generazioni in bici, tramandate poi da padre e figlio, con successi a livello sia Regionale che Nazionale.

Il Capitano Fabio Simonetti già campione italiano crono F.C.I. da molti anni va in ferie nella Carnia in Friuli con sua moglie Patrizia Monachesi, conoscendo bene una delle salite più dure d’Italia lo Zoncolan e ogni anno, almeno una volta, lo scala per fare un buon allenamento.

Quest’anno si è superato; in un solo giorno lo ha scalato ben 3 volte cioè da tutti e tre i versanti: Ovaro la parte più dura pendenza media 11,5% con punte che toccano il 23% lunghezza km 13,500.

Poi il versante di Sutrio e infine Priola, riuscendo a fare una vera impresa.

Non soddisfatto lo ha rifatto dopo due giorni insieme a sua moglie Patrizia Monachesi dalla parte di Ovaro.

Si può dire che il Capitano Fabio Simonetti anche in ferie trova le motivazioni per rimanere in forma per le gare di fine stagione una tra le più Importanti la Gran Fondo Campagnolo Roma che si svolgerà a ottobre 2019.

Un grazie per quello che potrà e vorrà fare .

Enzo Annucci