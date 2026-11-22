Al Teatro Quirino di Roma, la messa in scena di Madre Courage e i suoi figli, una delle opere più famose di Bertolt Brecht, diretta da Leo Muscato, con Lunetta Savino nel ruolo della protagonista, restituisce al pubblico italiano la forza dirompente di un classico del Novecento che torna, purtroppo, a parlare il linguaggio della cronaca quotidiana.

Bertolt Brecht scrisse questo capolavoro tra il 1938 e il 1939, durante l’esilio scandinavo, mentre l’Europa precipitava nell’abisso della Seconda guerra mondiale. Per raccontare l’orrore del presente senza cadere nella retorica, il drammaturgo tedesco scelse lo specchio della Guerra dei Trent’anni (1618-1648): un conflitto devastante, formalmente combattuto in nome della religione tra cattolici e protestanti, ma in realtà mosso da spietati interessi territoriali, politici ed economici.

Sotto la regia rigorosa ed essenziale di Muscato, quel carro trainato lungo le strade fangose d’Europa diventa una metafora universale. Guardando la vivandiera Anna Fierling — detta Madre Courage — mercanteggiare tra un bombardamento e un lutto, lo sguardo dello spettatore al Quirino corre inevitabilmente ai conflitti che oggi insanguinano l’Ucraina e il Medio Oriente. Cambiano le latitudini e le tecnologie belliche, ma resta intatta la dinamica perversa in cui i popoli pagano il prezzo del sangue mentre le guerre continuano a essere alimentate, giustificate sotto bandiere ideologiche o religiose, e trasformate in un gigantesco affare.

Al centro della scena domina una straordinaria Lunetta Savino, che con questa prova conferma una volta di più la sua statura di grande attrice teatrale, capace di attraversare i registri più complessi della drammaturgia mondiale con rara intelligenza scenica. La sua Madre Courage è ruvida, asciutta, lontana da ogni facile compiacimento melodrammatico, perfettamente aderente alla lezione brechtiana.

Savino costruisce una figura pragmatica, cinica e testardamente vitale, accecata dall’illusione di poter sopravvivere alla guerra nutrendosi della guerra stessa. L’attrice pugliese restituisce con straordinaria misura la contraddizione lacerante del personaggio: l’istinto materno si scontra continuamente con la logica spietata del guadagno, portandola a perdere, uno dopo l’altro, tutti e tre i suoi figli proprio mentre cerca di proteggerli e di mandare avanti il suo piccolo commercio.

Questa magnifica interpretazione si inserisce nel solco di un percorso teatrale d’eccellenza, in cui Savino ha saputo dare volto e corpo ad alcune delle più complesse figure femminili del teatro moderno e contemporaneo. Impossibile non ricordare la sua memorabile prova in Casa di bambole di Henrik Ibsen, dove seppe restituire con lucidità e profonda tensione interiore il risveglio della coscienza di Nora, così come le intense interpretazioni offerte nei testi di Eduardo De Filippo — da Filumena Marturano a Il berretto a sonagli (nella rilettura pirandelliana di grande spessore) — fino alle prove più recenti e corrosive nel teatro di Yasmina Reza (Il dio della carneficina), nella drammaturgia contemporanea di Cristian Ceresoli (La merda, dove la sua voce ha dato vita a una partitura attoriale estrema e indimenticabile) e in Due di Miniero e Smeriglia. Che si confronti con il realismo borghese di Ibsen, con l’umanità dolente di Eduardo o con il teatro epico di Brecht, Savino dimostra una padronanza tecnica e una verità espressiva che la rendono una delle interpreti più autorevoli e versatili della scena italiana.

La vera novità culturale di questo allestimento risiede inoltre nella scelta stessa di riportare Brecht al centro della scena dopo anni di sostanziale eclisse. Un’assenza ancora più evidente se si pensa alla stagione d’oro del secondo dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e Settanta, quando le pièces del drammaturgo tedesco erano rappresentate ovunque nei teatri italiani: un fenomeno reso possibile soprattutto dallo straordinario lavoro di Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro di Milano, che con allestimenti storici (dall’Opera da tre soldi a Vita di Galileo fino alla stessa Madre Courage) fecero di Brecht il pilastro del nuovo teatro pubblico e d’arte in Italia. Dopo quella stagione irripetibile, la scena contemporanea ha spesso privilegiato l’introspezione psicologica, il ripiegamento intimista o la decostruzione formale, lasciando in ombra il grande teatro epico e politico.

Rimettere in scena oggi questo testo significa dunque rivendicare la necessità di un teatro realistico e civile, che non cerca l’immedesimazione emotiva fine a se stessa ma lo straniamento critico dello spettatore. La visione marxista di Brecht colpisce ancora al cuore le contraddizioni della società e dell’economia capitalistica: la guerra non viene rappresentata come una fatalità naturale o un’esplosione irrazionale di follia, bensì come la prosecuzione degli affari con altri mezzi, un sistema capace di estrarre profitto perfino dalla distruzione e dalla morte.

Lo spettacolo al Quirino si impone così non come un semplice omaggio museale a un maestro del Novecento, ma come un atto di resistenza intellettuale che, grazie alla regia lucida di Muscato e alla grandezza di Lunetta Savino, costringe la platea a interrogarsi sui meccanismi economici e politici che ancora oggi governano i conflitti del nostro tempo.

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