Il Catalogo completo di Edizioni Cofine

Ecco qui di seguito il Catalogo completo, suddiviso per generi, di Edizioni Cofine aggiornato a 31 dicembre 2019.

Le indicazioni su come acquistare a questo link

INFORMAZIONE (giornali, riviste, siti)

Dal 2002, ogni anno a novembre, viene pubblicata l’Agenda del Parco, con notizie e foto riguardanti il Parco Alessandrino-Quarticciolo-Tor Tre Teste e di questi quartieri di Roma.

Dal 1986 pubblica il mensile “Abitare A” con notizie sui quartieri di Roma est: IV (ex V), e V (ex VI e VII Municipio)

Dal 2002 pubblica il notiziario on-line “Abitare a Roma”. con notizie da tutti i quartieri della Capitale. Attualmente sul sito www,abitarearoma.it sono reperibili tutti gli articoli dal 2005 e le versioni PDF del mensile cartaceo “Abitare A”.

Dal 1996 pubblica la rivista “Periferie” dal n. 25 le riviste sono reperibili anche sul sito www.poetidelparco.it

Dal 10 luglio 2000 il sito www.poetidelparco.it

POESIA DIALETTALE

Nino Visicchio, Schitedde iè bell (Ischitella è bella) cinquant’anni di versi in italiano e dialetto di Ischitella 1997, pp. 48, € 6,20

Vincenzo Scarpellino, Foja ar vento. Autoantologia postuma delle poesie in romanesco, 2000, pp. 64, € 10,00

Vincenzo Luciani, Frutte cirve e ammature, poesie in dialetto garganico, luglio 2001. ESAURITO ripubblicato in Tor Tre Teste e altre poesie (Vedi poesia in lingua)

Francesco Granatiero, Scúerzele (Spoglia) 1995- 2000. Poesie in garganico di Mattinata. 2002, pp. 112, € 9,00 Vincitore del Premio Salvo Basso, Scordia (CT)

Giovanni Nadiani, Eternit®. Poesie in romagnolo. Premio Città di Ischitella 2004 I edizione, 2004, pp. 48, € 7,00

Franco Pinto, Méje cûme e mo’ (Mai come adesso). Poesie in garganico di Manfredonia, 2004, pp. 64, € 6,00

Giancarla Pinaffo, Dzouri el përax, nivoulax. Poesie in francoprovenzale. Premio Città di Ischitella 2005 II edizione, 2005, pp. 32, € 6,00

Rosangela Zoppi, Framezzo ar maruame, poesie in romanesco, 2005, pp. 32, € 10,00

Pier Mattia Tommasino, La befana e er battiscopa, poesie in romanesco, 2006, pp. 32, € 6,00

Giacomo Vit, Sòpis e patùs (Zolle e alghe di fiume), poesie in friulano, 2006, pp. 48, € 7,00

Renato Pennisi, Menzi storii (Mezze storie), poesie in siciliano. Premio città di Ischitella 2006 III edizione, 2006, pp.32, € 6,00

Rocco Brindisi, Morte de nu fra ca uardava, poesie in lucano. Premio città di Ischitella 2007 IV edizione, 2007, pp.32, € 6,00

Maurizio Noris, Dialèt de nòcc, d’amùr, poesie in bergamasco. Premio città di Ischitella 2008 V edizione, 2008, pp.32, € 6,0

Francesco Granatiero, Patrenustre otto a ddeneére. Pregare con Jacopone (7 laudi in dialetto garganico) con Cd, 2009, pp.32, € 10,00

Franco Pinto, Nvrà vigghje e sunne (Tra veglia e sonno), (poesie in dialetto garganico di Manfredonia), 2010, pp.32, € 6,00

Benito Galilea, Ju nenti (Quel niente), poesie in dialetto calabrese. Premio città di Ischitella 2009 VI edizione, 2009, pp.48, € 6,00

Nelvia Di Monte, Dismenteant ogni burlaz (Dimenticando ogni temporale), poesie in friulano. Premio città di Ischitella 2010 VII edizione, 2010

Mario D’Arcangelo, Albe e ne albe, poesie in dialetto abruzzese, giugno 2011, pp. 64, euro 8,00

Roberto Pagan, Àlighe (Alghe), vincitore del premio Città di Ischitella-Pietro Giannone 2011 VIII edizione, 2011,pp. 48, euro 6,00

Anna De Simone, Poeti del Friuli tra Casarsa e Chiusaforte, aprile 2012, pp. 128, ISBN 978-88-907135-1-4, euro 12,00 ESAURITO

Vincenzo Luciani, La cruedda, poesie in dialetto ischitellano, giugno 2012, pp. 64, euro 12,00 (ISBN 978-88-907135-3-8)

Umberto Migliorisi, ppi-mmia fussi (se fosse per me), poesie in dialetto ragusano, prefazione di Giuseppe Traina, Edizioni Cofine, Roma e Centro Studi Feliciano Rossitto – Ragusa; luglio 2012 pp. 32, euro 10,00 (ISBN 978-88-907135-2-1)

Marcello Marciani, Rasulanne, vincitore del Premio nazionale “Città di Ischitella-Pietro Giannone” 2012 IX edizione, Edizioni Cofine, luglio 2012 pp. 48, euro 7,00

Luigi Susi, L’óre pe je sógne (Le ore per i sogni) Poesie inedite di, a cura di Nicola Fiorentino, settembre 2012, pp. 72; euro 10,00.

Salvatore Bommarito, Vinnigna d’ummiri (Vendemmia d’ombre), Poesie in lingua siciliana, Prefazione di Giuseppe Gaetano Castorina, novembre 2012, pp. 56, euro 10,00

Lia Cucconi, D’èter pan (D’altro pane), Prefazione di Cosma Siani, Postfazione di Vincenzo Luciani, novembre 2012, pp. 56, euro 12,00

Maria Lanciotti, Giracéo (Capogiro), poesie in dialetto sublacense, febbraio 2013, pp. 48, ISBN 978-88-907135-8-3, euro 10,00.

Pietro Civitareale, Ju core, ju munne, le parole (Versi in dialetto abruzzese), febbraio 2013, pp. 72, euro 10,00

Achille Serrao, La soglia/El umbral/The Threshold, poesie in napoletano e in italiano tradotte in spagnolo da Emilio Coco, e in inglese da Luigi Bonaffini, aprile 2013, pp. 76, euro 15,00.

Ombretta Ciurnelli, La città del vento (Poesie in lingua perugina), maggio 2013, ISBN 978-88-98370-00-9, pp 112, euro 15,00

Alessandro Santarelli, Vento antico (poesie in dialetto romanesco), giugno 2013, ISBN 978-88-98370-03-0, pp. 32, euro 12,00.

Giovanni Benaglio, saorìo l’è ’l silensio (saporoso è il silenzio), poesie in dialetto veronese, luglio 2013 X edizione, pp. 32, euro 10,00

Roberto Pagan, Robe de no creder (Cose da non credere), versi in dialetto triestino , novembre 2013, pp. 176, euro 15,00, ISBN 978-88-98370-06-1

Leone Antenone Er pallonaro (poesie 2011-2013), poesie in dialetto romanesco (anche di altri autori), gennaio 2014, pp. 32, ISBN ISBN 978-88-98370-07-8, euro 8,00 –

Lia Cucconi, Al curòuni di dè (Le corone dei giorni), poesie nel dialetto di Carpi (MO), prefazione di Cosma Siani, Roma, marzo 2014, ISBN 978-88-98370-08-5, pp. 56, euro 13,00

Giuseppe Samperi, Dialettututtu, poesie in dialetto siciliano di Castel di Iudica. Vincitore del premio di poesia nei dialetti d’Italia “Città di Ischitella-Pietro Giannone 2014 XI edizione, giugno 2014, pp 32, euro 10,00 ISBN 978-88-98370-12-2

Marco Occhigrossi, Vicinu agliu cammino, gennaio 2015

Giuseppe Rosato, L’ombra del sogno. Viaggio nella poesia Giuseppe Rosato. Ritratto d’Autore a cura di Anna De Simone, ISBN 978-88-98370-18-4, marzo 2015, pp. 136, euro 15,00.

Paolo Gagliardi, Fent, caval e re (Fante cavallo e re) raccolta in dialetto romagnolo, vincitrice del Premio “Città di Ischitella-Pietro Giannone” 2015 XII edizione, giugno 2015, pp.32, euro 10,00

Carlo De Paolis, Scoppio di sole. Vento di libeccio. La poesia di Carlo De Paolis, a cura di Cosma Siani, nota dialettologica di Claudio Porena, pp. 64, luglio 2015 euro 10,00 (poesie in italiano e in dialetto di Civitavecchia)

Assunta Finiguerra, U vizzje a morte (Il vizio della morte). Poesie 1997-2009, introduzioni di Roberto Pagan e Rosangela Zoppi, febbraio 2016, pp. 160, euro 15,00

Nadia Mogini, Íssne (Andarsene), raccolta di poesie in dialetto perugino, vincitrice del Premio nazionale Città di Ischitella – Pietro Giannone 2016 XIII edizione, luglio 2016 pp. 48, euro 10,00

Vincenzo Luciani (a cura di), 43 Poeti per Ischitella, Introduzione di Rino Caputo, luglio 2016, pp. 72, illustrazioni, euro 15,00 —

Loredana Bogliun, sfisse / fessure spiragli, poesie in dialetto dignanese, postfazione di Mauro Sambi, settembre 2016, pp. 64, euro 15,00

Lia Cucconi, ’Na messa da mort (Una messa da morto), poesie nel dialetto di Carpi (MO), Prefazione di Manuel Cohen, settembre 2016, pp. 32, euro 15,00

Luca Benassi (a cura di), Achille Serrao. Antologia, Collana Aperilibri n. 3, ottobre 2016, pp.32, euro 5,00 (raccoglie la selezione di alcuni testi in italiano e in dialetto campano del poeta, scritti tra il 1961 e il 2012).

Cosma Siani (a cura di), Vincenzo Scarpellino. Antologia, Aperilibro n. 5, prefazione di Cosma Siani, novembre 2016, pp 32 autocopertinato, euro 5,00

Francesco Piga, Poeti nei dialetti dell’Umbria fra Novecento e Duemila, antologia, luglio 2017, ISBN 978-88-98370-37-5, pp. 176, euro 19,00

Daniel Cundari, ’ngílla orba / anguilla cieca, raccolta di poesie in dialetto calabrese vincitrice del Premio Città di Ischitella-Pietro Giannone 2017 XIV edizione, agosto 2017, ISBN 978-88-98370-39-9, pp. 32, euro 10,00

Vincenzo Luciani, Straloche/Traslochi, Collana “Aperilibri” n. 8, Roma, settembre 2017, pp. 32, euro 5,00. (poesie inedite in italiano e in dialetto garganico di Ischitella)

Maria Grazia Cabras, Bestiario dell’istante, poesias in duas limbas, novembre 2017, pp 56, euro 13,00 (in lingua sarda-nuorese con traduzione in italiano)

Carlo e Massimo Bardella, a c. d. Anna Maria Curci, Collana Aperilibri n. 9, dicembre 2017, pp. 32 autocopertinate, euro 5,00.

Maria Lanciotti, Rióne Munnu (Rione Mondo), Aperilibri n. 10, gennaio 2018, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00.

Rosangela Zoppi, Fiore di stecco. Antologia, Collana Aperilibri, N. 11, marzo 2018, Roma, Edizioni Cofine, pp. 32, euro 5,00 (antologia in italiano e in dialetto romanesco)

Ivan Crico, Seràie, (poesie in arcaico-veneto “bisiàc”), opera vincitrice del Premio Città di Ischitella – Pietro Giannone 2018 XV edizione, luglio 2018 pp. 48, euro 12,00.

Aurora Fratini, Aqquantu (All’improvviso), Collana Aperilibri, n. 13, novembre 2018, pp. 32 autocopertinate, euro 5,00.

Roberto Soldà, Sotto la scia degli inseparabili, giugno 2019, pp. 80, euro 18,00.

Vincenzo Mastropirro, Pezzecatìdde (Briciole), luglio 2019, pp. 40, euro 12,00.

Pietro Civitareale, Préime che ve’ le schìure (Prima che venga il buio), ottobre 2019, pp. 64, euro 14,00.

Pietro Stragapede, Nzia-mè (Non sia mai), ottobre 2019, pp. 64, euro 19,00.

Renzo Marcuz, Quelli der fero. Ferrovie e ferrovieri, novembre 2019, pp. 60, euro 10,00.

POESIA IN LINGUA

Patrizia Fanelli, Il tempo dell’assenza, 1997, pp. 48 € 6

Patrizia Fanelli, Compresa la distanza, 2001, pp. 48 € 5,16

Patrizia Fanelli, L’albero Rosso, 2004, pp. 64 € 7,00

Giovanna Giovannini, Cuore di poeta, 2001, pp. 112, € 6,20

Justin Vitiello, Suicidio di un poeta etnico Poesie in italiano ed in inglese, 2004, pp. 160, € 10,00

Mario Melis, L’altro, 2004, pp. 48, € 6,00

Vincenzo Luciani, Tor Tre Teste e altre poesie (1968-2005) con ristampa di Frutte cirve e ammature (poesie in dialetto ischitellano, prima edizione 2001), 2005, pp. 80, € 15,00

Mario Relandini, A Livia, dicembre 2009, pp. 48

Roberto Pagan, Le belle ore del Duca (dodici miniature per gentile concessione del Duca di Berry e dei fratelli Limbourg), illustrazioni a colori, ottobre 2012, pp. 32, euro 8,00 (ISBN 978-88-907135-4-5)

Umberto Migliorisi, Piangi che ti compro le arance, poesie in italiano, giugno 2013, ISBN 978-88-98370-02-3, pp 32, euro 10,00.

Mario Melis, Notizie dall’Isola, poesie in italiano di Roma, marzo 2014, pp. 56, ISBN 978-88-98370-09-2, euro 10,00 ESAURITO

Fabio Mollicone, Tutto quello che resta, prefazione di Enrico Feroci, con fotografie, pp. 32, (novembre 2015) ISBN 978-88-98370-28-3. e-book in formato PDF

Roberto Pagan, Alla finestra del mondo. Antologia, Collana Aperilibri. n. 2, giugno 2016, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00 (raccoglie alcun testi in italiano, editi e inediti del poeta)

AA,VV., Diramazioni urbane, poesie di Davide Cortese – Fernando Della Posta – Michele Ortore – Viviana Scarinci – Michela Zanarella, a cura di Anna Maria Curci, Collana Aperilibri n. 4, ottobre 2016, pp. 32, euro 5,00

AA.VV., Trittico d’esordio, a cura di Anna Maria Curci, Collana Aperilibri, n. 6, marzo 2017, pp. 32, euro 5,00 (raccoglie alcune poesie in italiano di Giovanni Asmundo, Francesco Cagnetta, Vito Santoliquido).

Mario Melis (a cura di), Ferdinando Falco. Antologia, collana Aperilibri, n. 7, aprile 2017, pp. 32, e. 5,00

Roberto Pagan, Là dove il periplo si chiude. Poesie 1963-2016, maggio 2017, ISBN 978-88-98370-25-1, pp. 432, euro 25,00

Laura Rainieri, In altre stanze, febbraio 2018, pp. 72, euro 15,00

Ferdinando Falco, Della morte del caso del superfluo e altre poesie manoscritte, di, Prefazione di Paolo Memmo, marzo 2018, pp. 160, euro 15,00

Bruno Lijoi, L’albero della vita, Prefazione di Anna Maria Curci, Collana Aperilibri n. 12, marzo 2018 , pp. 32, euro 5,00

Achille Serrao, Una pesca animosa. Poesie 1960-64. Prefazione alla II edizione di Manuel Cohen, Collana “I libri di Achille Serrao” n. 1, ottobre 2018; il libro contiene anche una cronologia della vita e delle opere con alcune fotografie, ISBN 978-88-98370-44-3, pp. 64, € 15,00

Patrizia Sardisco, eu-nuca, Collana “Aperilibri”, N. 14, novembre 2018, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00.

Maurizio Rossi, La veglia e il sogno, Aperilibri, n. 15, febbraio 2019, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00.

Francesca Del Moro, La statura della palma, Aperilibri, n. 16, febbraio 2019, pp. 32 autocopertinato, euro, 5,00.

Gian Piero Stefanoni, Lunamajella, Aperilibri, n. 18, marzo 2019, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00.

Alessandro Santarelli, Il paese che abbiamo abbandonato, maggio 2019, pp. 56, euro 18,00.

Roberto Soldà, Sotto la scia degli inseparabili, giugno 2019, pp. 80, euro 18,00.

Mario Melis, Rendiconto di viaggi incompiuti, settembre 2019, Roma, Edizioni Cofine, pag. 88, euro 14,00

Achille Serrao L’opera poetica (1968-1979), prefazione di Luca Benassi, Collana “I libri di Achille Serrao” n. 2, ottobre 2019, Roma, Edizioni Cofine, pp. 136, euro 17,00.

Alvaro Aquili, Carmina, Aperilibri, n. 20, dicembre 2019, Roma, Ed. Cofine, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00.

ANTOLOGIE E SAGGI LETTERARI

Poesia e canzoni ischitellane (antologia di 6 poeti di Ischitella) 1995, pp. 48, € 5,00

Cosma Siani (a c.), Poesia dialettale del Gargano (Antologia minima) 1996, pp. 96, € 10,00

Sergio D’Amaro, Poesia dialettale della Capitanata (27 poeti del Tavoliere, Subappennino, Gargano) 1997, pp. 96, € 9,00

Cosma Siani, L’io diviso. Joseph Tusiani fra emigrazione e letteratura, maggio 1998, pp. 96, € 10,00

Cosma Siani, In 4 lingue. Antologia di Joseph Tusiani. Poesia e narrativa in dialetto, italiano, inglese e latino, 2001, pp. 64, € 10,00

Annalisa Buonocore, Dialettali e neodialettali in inglese (I problemi della traduzione) aprile 2003, pp. 64, € 10,0

Cosma Siani, Dialetto e poesia nel Gargano. Panorama storico-bibliografico 2002, pp. 64, € 10,00

Vincenzo Luciani (a.c.d.), Il grano, il pane, la cruedda poesie in dialetto e testi sui 3 argomenti 2002, pp. 32, € 5,00

Nicola Fiorentino, Poeti dialettali abruzzesi. Da Luciani ai nostri giorni. (con testi di 20 poeti) 2004, pp. 80, € 10,00

Altre Lingue, Ischitella Rassegna di poesia nei dialetti d’Italia – 25-26 giugno 2004, ed. Cofine, Roma, 2004.

Cosma Siani (a c.), Achille Serrao poeta e narratore (con biobibliografia) Raccolta di scritti critici su Serrao 2004, pp. 224, € 18,00

Siani, Poesia dialettale nella provincia di Roma. Civitavecchia, Periferia urbana, Monti Lucretili 2005, pp. 80 € 10,00

AA.VV., Poeti che leggono poeti. Rassegna dell’OttoNovecento (scritta da poeti e critici) 2005, pp. 80, € 9,00

Achille Serrao, Il pane e la rosa. Antologia della poesia napoletana dal 1500 al 2000, 2005, pp. 208, € 15,00

Silvia Graziotti e Vincenzo Luciani, La regione invisibile. Poesia e dialetto nella Tuscia meridionale e Campagna Romana nord-occidentale. Ricerca e antologia, 2005, pp. 80, € 10,00

Cosma Siani, Le lingue dell’altrove. Storia testi e bibliografia di Joseph Tusiani. 2004, pp. 256, € 19,00

AA. VV., Pasolini a Roma (ancora) oggi 1975, (dicembre 2005), pp. 48, euro 10,00 ( Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi nel trentennale della morte di Pasolini 1975-2005, organizzata dalle Cattedre di Letteratura Italiana e dal Dottorato di Ricerca in Italianistica della Facoltà)

Achille Serrao (a c.), Torino & Roma: poeti e autori ‘periferici’ (I. Isler, A. Brofferio, V. Alfieri, F. Tartufari, L. Olivero, M. Lattes, V. Luciani, 2006, pp. 96, illustrazioni, € 12,00 AA. VV.,

15 poeti per Ischitella, con testi di 15 autori che hanno visitato il centro garganico (foto) 2006, pp. 32, € 5,00

Giovanna Giovannini, Ho bevuto in una foglia. La poesia a scuola: un’esperienza, illustrazioni colori, 2006, pp. 64, € 10,00

Pietro Civitareale, Poeti in romagnolo del Novecento. Antologia, di, con bibliografia, (Quaderni del Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” n. 6), Edizioni Cofine, Roma (settembre 2006), pp. 128, euro 12,00

Vincenzo Luciani, Le parole recuperate. Poesia e dialetto nei Monti Lepini e Prenestini, (ricerca sui libri in dialetto e antologia), 2007, pp. 96, € 10,00

Cosma Siani, Evelino Melchionda, scrittore garganico. Il cammino verso la narrativa, 2007, pp. 64 € 12,00

Vincenzo Luciani, Dialetto e poesia nella Valle dell’Aniene, (ricerca sui libri in dialetto e antologia), 2008, pp. 128, € 10,00

V, Luciani- R. Faiella, Le parole salvate. Dialetto e poesia nella Tuscia romana, Litorale Nord, Valle del Tevere, (ricerca sui libri in dialetto e antologia), 2009, pp. 144, € 10,00

Pietro Civitareale, La dialettalità negata. Annotazioni critiche sulla poesia dialettale contemporanea, (note e saggi critici dal 1978 al 2008), ottobre 2009, pp. 128, € 12,00

Achille Serrao, Poeti di Periferie, (note, critica e poesie dei poeti in lingua ed in dialetto apparsi sulla rivista Periferie), 2009, pp. 128, € 12,00

V. Luciani- R. Faiella, Castelli Romani e Litorale Sud. Dialetto e poesia nella provincia di Roma, (ricerca sui libri in dialetto e antologia), 2010, pp. 144, € 15,00

Nicola Fiorentino, Oltre la cruna. Letture di poesia neodialettale abruzzese e non solo. 2000-2010, (note e saggi critici), 2010, pp. 96, € 12,00

Vincenzo Luciani, Dialetto e poesia nei 121 comuni della provincia di Roma, maggio 2011, pp. 144, euro 10,00

Pietro Civitareale, Poeti delle altre lingue (1990-2010), Giugno 2011, pp. 120, euro 12,00

Giovanni Prosperi, Achille Pannunzi, un uomo vivo, saggio critico, giugno 2012, pp 48, euro 10,00

Cosma Siani, I poeti della provincia di Roma. Panorama e Antologia, 2012, pp. 128, € 10,00

Anna Corsi, Valentina Cardinale e Vincenzo Luciani, Dialetto e poesia nei Monti Lepini, dicembre 2012, pp. 160, euro 15,00

Mirco e Alessandro Gallenzi (a cura di), Io de stornelli ne saccio na gregna, per Associazione Pro Loco di Genzano di Roma, aprile 2013, pp. 64, illustrazioni, euro 10,00

Vincenzo Luciani (a cura di), Per Achille Serrao, Ottobre 2013, pp. 118, illustrazioni, euro 15,00 ISBN 978-88-98370-05-4

Anna Corsi, Valentina Cardinale e Vincenzo Luciani, Dialetto e poesia nei 33 comuni della Provincia di Latina, 2014, pp. 176, euro 15,00. (2014)

Maurizio Casagrande e Matteo Vercesi, Un altro Veneto. Poeti in dialetto fra Novecento e Duemila, , Roma, Edizioni Cofine, maggio 2014, illustrazioni, pp. 144, euro 15,00 ISBN 978-88-98370-10-8 – ESAURITO

Cosma Siani (a cura di), L’arte della traduzione poetica. Antologia e due saggi di Joseph Tusiani, ottobre 2014, pp. 152, euro 15,oo (Il volume presenta una scelta dalla copiosissima opera di traduzione dei classici della poesia italiana)

Ombretta Ciurnelli, Dialetto lingua della poesia. Antologia, novembre 2015, pp. 228, ISBN 978-88-98370-29-0, euro 20,00

Roberto Pagan, Un mare d’inchiostro. Pagine su ‘pagine’ e altri cabotaggi, dicembre 2015,, pp. 496, ISBN 978-88-98370-19-1, euro 25,00

AA. VV. 12 Poeti nei dialetti di Roma e del Lazio, Collana Aperilibri, n. 1, maggio 2016, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00

Claudio Porena, Unità e varietà linguistica nella moderna poesia dialettale della provincia di Roma. Prefazione di Gianluca Biasci, 2016, pp. 512, ISBN 978-88-98370-25-2, euro 30,00 ESAURITO

A compendio del libro Unità e varietà linguistica nella moderna poesia dialettale della provincia di Roma, di Claudio Porena l’intero Corpus dei testi poetici presi in esame, suddivisi per località. – Per accedervi clicca sul nome della città che desideri: 1-Tolfa; 2-Civitavecchia; 3-Montecelio; 4-Monterodondo; 5-Subiaco; […] – è pubblicato (in formato PDF) sul sito poetidelparco.it

Pietro Civitareale, Vittorio Clemente: una vita per la poesia, giugno 2017, ISBN 978-88-98379-36-8 pp. 80, euro 16,00

AA. VV., ALTRE LINGUE-Achille Serrao, (poeti in dialetto), Collana Aperilibri, n. 17, marzo 2019, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00

AA. VV., Poeti nelle lingue del Mondo a Roma, Collana Aperilibri, n. 19, aprile 2019, pp. 32 autocopertinato, euro 5,00

Alessandro Guasoni, Poesia in ligure fra Novecento e Duemila, dicembre 2019, pp. 174, Roma, Edizioni Cofine, Dicembre 2019, pp. 174,

E-BOOK

[SETTEMBRE 2019] Poesia in ligure fra Novecento e Duemila, di Alessandro Guasoni, Roma, Edizioni Cofine, 2019, pp. 174, euro 10,00 (Iva 4% inclusa)

[NOVEMBRE 2019] Enhanced E-BOOK in formato PDF, Il dialetto in letteratura. Recensioni, schede, incontri di Cosma Siani, Roma, Edizioni Cofine, pp 209, euro 10,00

PREMI LETTERARI POESIA E PROSA

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. I edizione 2011, antologia, giugno 2011, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. II edizione 2012, antologia, maggio 2012, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. III edizione 2013, antologia, giugno 2013, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. IV edizione 2014, antologia, maggio 2014, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. V edizione 2015, antologia, giugno 2015, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. VI edizione 2016, antologia, giugno 2016, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. VII edizione 2017, antologia, maggio 2017, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. VIII edizione 2018, antologia, giugno 2018, pp. 32, euro 5,00

AA.VV, Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino”. VIII edizione 2018, antologia, giugno 2019, pp. 32, euro 5,00

AA. VV., Salva la tua lingua locale, I edizione 2013, Antologia dei vincitori e dei finalisti, gennaio 2014, pp. 80, euro 10.

AA. VV., Salva la tua lingua locale, II edizione 2014, Antologia dei vincitori e dei finalisti, gennaio 2015, pp. 80, euro 10.

AA. VV., Salva la tua lingua locale, III edizione 2015, Antologia dei vincitori e dei finalisti, gennaio 2016, pp. 80, euro 10.

AA. VV., Salva la tua lingua locale, IV edizione 2016, Antologia dei vincitori e dei finalisti, gennaio 2017, pp. 80, euro 10.

AA. VV., Premio Uniarts 2011 Antologia, 2011, € 5,00

NARRATIVA e TEATRO

Roberto Marinelli, Velzna il giardino di Voltumna.(Romanzo al tempo della sottomissione dell’Etruria), Edizioni Cofine, Roma 1990, pp. 224 € 12,00

Gilda Luzi, Lezioni di greco (Romanzo breve), 1995, pp. 48 € 5,00

Pietro Paradiso, Una ragione di vita. 60 anni si storia ischitellana (autobiografia), 1996, pp.124 € 10,00

Ferdinando Falco, Uneide. (Romanzo) 2002, pp. 220 € 8,00

Aldo Pievanini, Lettera 22. (Racconti) Con tre stampe cm 15×21 autografate 2004, pp. 32 € 10,00

Marica Ferrero, Lei è volata. (Romanzo breve), premio Vico 2005 2005, pp. 32 € 5,00

Sergio D’Amaro, Romanzo meridionale (Romanzo breve), premio Vico 2006 2006, pp. 32 € 5,00

Achille Serrao, Era de maggio. Riduzione in quattro atti dalla vita e dall’opera di Salvatore Di Giacomo. In appendice fotografie di una rappresentazione dell’opera, 2006. A cura di Gabriele Scalessa. Prefazione di Pamela Parenti (Ed. Cofine, Roma, 2006), pp 48, euro 5,00, pp. 48, € 7,00

Fiorella Borin, La congiura degli Olderichi (Romanzo storico breve), premio Vico 2007 2007, pp. 32 € 5,00 Massimo Maso, Il cacciatore di formiche (Romanzo storico breve), premio Vico 2008 2008, pp. 32 € 5,00 Maricla Di Dio Morgano, Il freddo mondo di Rrona (Romanzo breve), premio Vico, 2009, pp. 32 € 5,00 Massimo Ubertone, Natale in famiglia (Romanzo breve), premio Vico 2009 2009, pp. 32 € 5,00

Dino Artone, La Bisbetica napoletana, (libera versione della commedia di W. Shakespeare in italiano e in napoletano), 2009, pp.144, € 15,00

Rocco Carbonella, Il pastore che sognava l’officina, (autobiografia: dalla civiltà contadina e pastorale a quella industriale, alla globalizzazione), 2010, pp.192, € 15,00

Giorgio Galli, Tra le stelle, la polvere e i fucili, romanzo breve, 2010, pp. 32, € 7,00

Rosangela Zoppi (traduzione e cura di), Assassinio nella cattedrale, di Thomas Stearns Eliot, Edizioni Cofine, Roma (I Edizione novembre 2015) II Edizione riveduta e modificata, aprile 2016, pp. 144, euro 18,00

VARIA

Rosangela Zoppi, Roma: la memoria delle strade, (le 139 strade romane dedicate a poeti dialettali, cantori, archeologhi, scrittori di cose romane, Romanisti – schede biografiche e illustrazioni biografie e notizie dei personaggi), luglio 2007, pp. 144, € 15,00

G. Verardi e V. Luciani, Abitare A 20 anni. Storia del giornale mensile e dei quartieri di Roma est dal 1987 al 2007

Alvaro Colombi, Quartieri in giallorosso, (i quartieri della Roma: aneddoti, luoghi, personaggi), 2009, pp.128, € 12,00

Alessandro Santarelli, L’errore di Ovidio, aprile 2011, pp. 64, euro 12.

Lorenzo Davoli, Guerra o «Pax cristiana»? 10 giugno 1940 edito da Cofine, 2012 – Pagine: 128 ISBN-13: 9788890713507 (Guerra o «Pax cristiana»? 10 giugno 1940: Ricostruzione storica del periodo della II guerra mondiale a partire dal 10 giugno 1940 attraverso documenti e riflessioni autobiografiche)

Maria Giovanna Tarullo e Vincenzo Luciani, Storie del commercio e dell’artigianato locale (Alessandrino – Centocelle – Quarticciolo – Tor Sapienza – Tor Tre Teste), marzo 2013 , pp. 104 con illustrazioni, euro 20,00

Alvaro Colombi, I Luoghi dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione nella Roma del Seicento, 2015, pp. 96 con fotografie dei luoghi oggi, euro 18,00 – ESAURITO

Luigi Matteo (a cura di), Centro culturale Fidia, la storia, 2015

Margherita Pilieri, L’eco di un popolo. Canti salandresi, Prefazione di Paolo Martino, con trascrizione musicale dei tre motivi fondamentali e di alcuni canti a cura del prof. Domenico Zotti, agosto 2017, pp. 200, euro 25,00

Andrea Martire-Vincenzo Luciani, CENTOCELLE, l’evoluzione dell’imprenditoria locale, febbraio 2019, pp. 96, euro 15.

SCUOLA: libri scritti dai bambini

Biblioteca Rugantino, Bibliofantasticando, favole scritte dai bambini 2000, pp. 40, € 5,00

Scuola elementare I. Calvino RM, classi IV A e IV B., Ti racconto una favola, 2003, pp. 64, € 2,50

177° C.D., Bambini che cambiano il mondo, i diritti dei bambini, classi IV e V, 2004, pp. 64, € 2,50

177° C.D., In viaggio con Anticante l’elefante venuto da lontano, classi V, 2005, pp. 64, € 2,50

177° C.D., Da una goccia di pioggia al mare, classi I e materna, 2006, pp. 64, € 2,50

177° C.D., Alla scoperta di Roma Antica, classi V, 2007, pp. 64, € 3,00

177° C.D., I bambini e il quartiere: realtà, sogni, fantasia e progetti, classi V, 2008, pp. 64, € 3,00

177° C.D., Tre amici nel giardino: la magnolia, l’ulivo, l’albicocco, classi II, III, IV e V, 2009, pp. 64, € 3,00