Il CdQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune e la Campagna di misurazione del biossido di azoto NO2

Il “Comitato di Quartiere Cittadini Colli Aniene Bene Comune” è lieto di annunciare che aderisce alla campagna di misurazione del biossido di azoto (NO2), organizzata dall’ass.ne i “Cittadini per l’Aria onlus, che coinvolge cittadini nella nostra città come in quella di Milano, in un esperimento di scienza partecipata, per il monitoraggio di tale inquinante gassoso e dannoso per la salute, prodotto in particolare da tutti quei processi di combustione ( veicoli a diesel e non solo) la cui esposizione si ricollega anche all’incremento di patologie polmonari acute, cardiorespiratorie, e – per i bambini – stati infiammatori patologici delle vie aeree e impatti neurologici.