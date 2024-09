Il Colosseo brilla di nuova luce: successo per “Puliamo il Mondo” a Roma

Il cuore vibrante della città eterna ha brillato di una nuova luce grazie all’energia contagiosa di centinaia di volontari che hanno preso parte all’edizione romana di “Puliamo il Mondo”. Sotto la maestosa ombra del Colosseo, questa iniziativa, organizzata da Legambiente in collaborazione con EY Foundation e AMA ROMA S.p.A., ha trasformato una semplice mattinata in una straordinaria festa di impegno civico e amore per l’ambiente.

Armati di guanti e sacchi, cittadini e attivisti si sono uniti per ridare vita alle aree circostanti il monumento simbolo di Roma, raccogliendo ben 246 kg di rifiuti e bonificando spazi che erano diventati vere e proprie discariche abusive.

“Siamo entusiasti dei risultati raggiunti – ha commentato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio –. Grazie all’impegno di tutti i volontari, il Colosseo oggi è un luogo ancor più accogliente.

Questa iniziativa dimostra come la partecipazione attiva dei cittadini possa realmente fare la differenza, rendendo le nostre città più pulite e vivibili.”

L’evento romano di “Puliamo il Mondo” si inserisce in una campagna nazionale più ampia, che coinvolge migliaia di volontari in tutta Italia.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al problema dei rifiuti abbandonati e promuovere comportamenti più responsabili verso il nostro prezioso ambiente.

