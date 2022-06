Il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli al voto

Martedì 7 giugno 2022, a partire dalle ore 18.00, nel salone grande della parrocchia di San Romano Martire (con ingresso da via delle Cave di Pietralata 81), il “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” ha convocato l’Assemblea Generale del Quartiere, durante la quale si svolgeranno anche le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo, previste, dallo Statuto, ogni tre anni.

Ne dà notizia il Presidente attualmente in carica, Sig. Pericle E. Bellofatto, il quale ringrazia il Consiglio Direttivo uscente per il grande contributo fornito nei tre anni appena trascorsi.

Comunica, inoltre, il nominativo dei sei candidati, qui di seguito elencati:

BELLOFATTO Pericle Eolo

CANTELLI Dolores

DI NUZZO Antonio

GRATTAROLA PIETRO

KACZKO Sergio

MISURACA Teresa.

In base allo Statuto spetta ai nuovi eletti nominare, successivamente, il Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

Comunque, sostiene il sig. Bellofatto, l’importante non è chi sarà eletto alla carica di Presidente o delle altre cariche previste, ma l’impegno che ognuno di loro profonderà in un compito molto impegnativo e di grande responsabilità, verso i cittadini, per migliorarne la qualità della vita.

Dà notizia, ancora, che, in base ad una modifica allo Statuto, apportata tre anni fa, potranno votare anche coloro che si iscriveranno prima dell’inizio delle votazioni.