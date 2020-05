Il Comitato di quartiere Tor Tre Teste sollecita il completamento dello sfalcio erba

Il presidente del comitato di quartiere Tor Tre Teste ha inviato alla assemblea municipale e all’assessorato municipale all’Ambiente una sollecitazione di continuare l’azione di sfalcio e taglio dell’erba anche in prossimità il centro culturale Lepetit fino al playground di via Falck come è già stato fatto in altre parti del quartiere.

Inoltre si richiede la cura del verde e manutenzione verticale tra il civico 100 e 160 di via Davide Campari e precisamente degli eucalipti sulla collinetta artificiale facendo riferimento agli stessi civici dove sono state rifatte le strisce pedonali e il manto stradale.

A. C.