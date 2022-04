Il Comitato di Villa Fassini in “Roma cura Roma – Tutta mia la città”

Sabato 9 aprile 2022 dalle 16, 00 alle 18,00 circa, le mamme del Comitato Villa Fassini/Circolo Fassini che hanno adottato l’area ludica di Villa Fassini, annunciano di scendere in campo per dedicarsi ad un intervento straordinario sull’area riservata ai giochi dei più piccoli. Saranno coinvolti in particolare alla pulizia degli attrezzi ludici anche i bambini che si cercherà di organizzare in piccole squadre sotto la vigile e amorevole supervisione delle mamme. Saranno pure approntati laboratori green di riciclo creativo. Questi ultimi intendono far intravedere ai bambini in particolare, ma anche ai più grandi, quanto le abitudini quotidiane di ciascuno di noi debbano essere modificate nell’ottica della sostenibilità, con l’introdurre nella quotidianità piccoli circoli virtuosi, che facciano adottare le giuste scelte nel rispetto dell’ambiente e trasformare per quanto possibile i rifiuti in risorse utilizzando, per esempio, le bottiglie di plastica per un angolo fiorito, un micro paradiso per farfalle e piccoli insetti impollinatori.

L’iniziativa del Circolo Fassini si colloca nell’ambito della giornata di “Roma cura Roma – Tutta mia la città” – voluto da Roma Capitale sotto il coordinamento e l’organizzazione dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti con la collaborazione di Legambiente, WWF, Retake, CSV – Good Deeds Day, FAI e le adesioni di 375 associazioni e comitati

Per informazioni ed eventuale partecipazione https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS909433

Il Circolo Fassini, ricordiamo, ha ufficialmente adottato Villa Fassini su Via Tiburtina, Sabato 20 novembre 2021 nella ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’idea è stata concretizzata da cinque mamme del quartiere di Casal Bruciato, sostenuta fortemente dal Circolo Arci Fassini e il suo Presidente Daniele. Lo scopo è di sottrarre all’incuria la parte sopravvissuta del parco di quella che fu la grande Villa del barone Fassini, oggi l’unica striscia verde tra una strada a forte scorrimento e un intenso agglomerato di case.

Curarsi di questa villa è curare un prezioso punto di incontro e socializzazione per i residenti e, per i bambini, il luogo dove instaurare l’attaccamento e il rispetto per il luogo in cui si vive. Un luogo per quanto possibile sano, e decoroso. Obiettivo possibile solo per intervento e merito dell’associazionismo.

La sede del Circolo Fassini è in Via dei Crispolti 63.

Aggiornamenti sulle iniziative del Circolo Fassini e delle sue mamme sono sulla pagina Facebook: Comitato area ludica villa Fassini.