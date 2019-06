Il Comune e l’Agenzia Spaziale Europea insieme per #Roma5G

Tecnologie satellitari e 5G insieme per lo sviluppo di servizi innovativi per la città. Roma Capitale e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno siglato un protocollo d’Intesa per progettare e realizzare soluzioni e applicazioni basate sull’integrazione delle risorse satellitari con le reti mobili di quinta generazione.

Obiettivo della cooperazione tra le istituzioni è quello di arricchire le sperimentazioni del progetto #Roma5G avvalendosi delle professionalità e dell’esperienza tecnica messa a disposizione da ESA.

Asset specifici quali osservazione della terra, sistema satellitare globale di navigazione (GNSS), comunicazioni satellitari saranno integrabili con le tecnologie 5G nei quattro ambiti verticali di intervento previsti dal progetto, sicurezza, mobilità, cultura e turismo, monitoraggio infrastrutture.

ESA, inoltre, supporterà le aziende appartenenti agli stati membri dell’Agenzia che si candideranno a sviluppare servizi che integrino tecnologie spaziali e 5G rispondendo ai requisiti proposti da Roma Capitale erogando finanziamenti e condividendo competenze.

“È con grande soddisfazione che oggi avviamo ufficialmente la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, un’opportunità non solo per sperimentare servizi sempre più avanzati per i cittadini ma soprattutto per attrarre investimenti sulla città” commenta la Sindaca Virginia Raggi.

“Il progetto #Roma5G si arricchisce di un partner importante che ci permetterà di usare le tecnologie satellitari e 5G per consolidare i progetti smart city e per stimolare la realizzazione di servizi innovativi e sostenibili in un contesto cittadino che vuole affermarsi sempre di più come laboratorio di innovazione” dichiara l’Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano.

“Nel 2017, l’Agenzia Spaziale Europea ha siglato con 16 industrie leader nel settore satellitare un protocollo di collaborazione nell’ambito “Satellite per il 5G”, pilastro delle nostre iniziative presenti e future. Oggi siamo onorati di dare il via alla cooperazione con la città di Roma, una cooperazione unica nel suo genere e che siamo fiduciosi genererà lo sviluppo di servizi innovativi e sostenibili, basati sull’ utilizzo integrato di tecnologie satellitari e 5G ” commenta la Direttrice di ESA Magali Vaissere.

“I tempi intercorrenti tra lo sviluppo di una tecnologia e la sua applicazione si sono rapidamente accorciati ed è sempre più urgente coniugare bisogni umani ed idee commerciali in un’ottica di utility per servizi e sicurezza” afferma il Vice Capo Gabinetto con delega alla Sicurezza di Roma Capitale Marco Cardilli.

“Siamo entusiasti di offrire l’opportunità ad imprese ed enti Europei di dimostrare sul campo attraverso una serie di progetti pilota il valore aggiunto dell’ integrazione di tecnologie spaziali e reti 5G per lo sviluppo di nuove soluzioni applicative rispondenti ai bisogni della città di Roma in ambiti come sicurezza e patrimonio culturale” aggiunge il Capo Progetti Applicazioni Istituzionali ESA Rita Rinaldo.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione, resa possibile grazie ad un lavoro di squadra che ha visto ESA e Roma cooperare con costanza ed entusiasmo” conclude la Funzionaria Tecnica ESA Piera Di Vito.