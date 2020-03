Il consigliere FDI V municipio Belluzzo interviene sulla richiesta svolgimento sedute Consiliari a porte chiuse

Domenica, 8 marzo 2020 il consigliere FDI del V Municipio Christian Belluzzo ha inviato una mail avente per oggetto la richiesta svolgimento sedute Consiliari a porte chiuse DPCM del 04/03/2020.

Eccola qui di seguito

“alla luce del nuovo DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), che vede irrigidire le misure di contenimento del COVID-19, Art. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, vista l’evolversi della situazione, credo sia a questo punto opportuno, utilizzare delle sale più grandi come al piano -1 di via di Torre Annunziata, o sala consiliare di via Perlasca 39, essendo certi di utilizzare solo sale che possano consentire un ricambio di aria (porte e finestre apribili) e una distanza tra presenti di oltre un metro minima.

“Al fine pure di agevolare il personale dell’ufficio consiglio ed eventuali dipendenti partecipanti alle commissioni e consiglio, si potrebbe pensare di adottare la modalità smart working, in caso sia possibile, o nei prossimi giorni, a seconda dell’evolversi della situazione valutare una sospensione temporanea delle attività se non strettamente necessaria. Si permetta comunque sempre una distanza adeguata per tutti i partecipanti il consiglio e commissioni”.