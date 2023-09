Il Consiglio del V Municipio, all’unanimità, decide di intitolare un’area a Padre Claudio Santoro

All’unanimità il Consiglio del V Municipio ha approvato la risoluzione di dedicare a Padre Claudio Santoro, scomparso poco meno di due anni fa.uno spazio che fino ad ora, pur insistendo in un quadrante del territorio densamente popolato non aveva ancora una denominazione.

Il luogo, nel quartiere di Tor Pignattara, alla Marranella, adiacente a Largo Perestrello, è stato accuratamente scelto, oltre che per evidenti motivi di toponomastica, anche per seguitare ancora sulla strada indicata da Padre Claudio: andare là dove non c’è nessuno, farsi sentire ed esserci.

Il presidente Mauro Caliste, commosso, ha partecipato al voto ricordando la vita e le opre di Padre Claudio ed esaltando l’esempio che è stato per tutti coloro che lo hanno incontrato, credenti e non.

Benché Padre Claudio sia venuto a mancare meno di dieci anni fa, le proponenti dell’atto, Olga Di Cagno per il Partito Democratico ed Antonella Fioretti per la Lista Civica Caliste, hanno indicato in un regio decreto del 1927 la possibilità di procedere con l’intitolazione come poi avvenuto durante la seduta del consiglio.