Il Coroincanto Vocifemminili Senzaconfini vince Il 1° Premio Tirafuorilalingua

Il Coroincanto Vocifemminili Senzaconfini nato nel quartiere di Centocelle per volontà di Paula Gallardo -musicista- e Monica Calicchia -grafica e docente- sta festeggiando il decimo anno di musica: il prossimo aprile 2020 sarà l’anniversario della prima prova tenutasi allora come ancora oggi nella Libreria il Mattone di via Bresadola.

Quest’anno la festa è raddoppiata perché il coro festeggia anche il Primo Premio ottenuto lo scorso 1° dicembre 2019 al concorso Tirafuorilalingua con il Progetto I Canti della Lingua Madre.

Il concorso, giunto all’ottava edizione, è organizzato dal Comune di Nembro (Bergamo), il Sistema Bibliotecario Valle Seriana e la Cooperativa Gherim ed è un Concorso/festival dedicato a produzioni artistiche di vario tipo (visivo, sonoro, letterario, multimediale, fotografico ecc…) attraverso le quali promuovere e valorizzare i temi della “lingua madre”.

Il dialetto, la cultura di appartenenza sono importanti perché, sostengono gli organizzatori, “siamo tutti portatori sani di bagaglio culturale”.

Il Coroincanto ha sempre costruito il proprio repertorio con i canti “raccolti” in giro per il quartiere, la città e talvolta anche in trasferte all’estero. Le canzoni vengono “donate” da musicisti o da persone comuni che vogliono condividere con il coro la propria cultura, le tradizioni nella propria lingua di appartenenza. Il coro promuove la valorizzazione e conservazione del patrimonio immateriale universale attraverso i canti della tradizione orale delle diverse culture presenti nel territorio.

L’iniziativa prevede di incontrare immigrati e studiosi della musica etnica per ricevere da loro i canti della propria terra, l’infanzia, le radici, nella lingua materna. Come ben spiegato da Alina Varzaru, una delle coriste, non solo arriva il canto (che narra una propria storia) ma anche i gesti, i sentimenti di chi lo dona attraverso la propria voce.

Già nel 2016 la Regione Lazio aveva riconosciuto il progetto del Coroincanto come “Buona Pratica” in ambito culturale per l’inclusione e l’innovazione.

Il Coroincanto ha sostenuto con la propria testimonianza la Giornata Internazionale della Lingua Madre (Senato della Repubblica, febbraio 2018) presentando i brani raccolti e una relazione e come naturale conseguenza ha avviato il progetto Canti della Lingua Madre.

Dal 2018 Il Coroincanto ha portato il proprio progetto in alcune scuole elementari e medie del territorio perché si è reso conto che attraverso il dialogo creatosi condividendo e cantando in tutte le lingue del mondo si aprono nuove vie di conoscenza e si combatte la discriminazione e la diffidenza.

Il Coroincanto ha condiviso e imparato nuovi canti in alcune scuole insediate in territori fortemente multietnici:

– nell’I. C. Via dei Sesami (Centocelle) con il Coro Voci d’Oro (un gruppo di giovani coristi di provenienza mista che raccoglie, condivide e impara i canti tradizionali delle proprie culture incoraggiando uno scambio culturale ampio anche attraverso il canto)

-nella Scuola Elementare dell’I.C. F. Morvillo di Via Siculiana (Due Leoni) non solo con i piccoli allievi ma coinvolgendo i loro genitori e realizzando con loro un Concerto di condivisione

-nella manifestazione dell’I. C. Gianni Rodari, plesso Niobe, di Morena intitolata Il coraggio di educare, l’opportunità’ di riflettere su come l’educazione che è incontro, si nutre di speranza se promuove la condivisione dei valori, se insegna il rispetto, se favorisce il confronto e l’assunzione personale di responsabilità.

Il Coroincanto, con questo Premio si prepara con più entusiasmo per un nuovo anno di attività con la consapevolezza di poter portare ancora il proprio modello di scambio culturale e conoscenza in tante altre scuole di Roma che vorranno accogliere il Progetto Canti della Lingua Madre.

Link:

https://www.facebook.com/cantidellalinguamadre/?ref=bookmarks

http://www.coroincantosenzaconfini.it/

http://www.coroincantosenzaconfini.it/canti_della_lingua_madre.html

video:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221985098883107&id=1429491760

Rita Bastoni