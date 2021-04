Il coronavirus e le necessità poco considerate dei giovani

Anche se i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) confermano la riuscita dei piani del Governo, nelle nuove leggi sono state tenute in poca considerazione le necessità che noi ragazzi abbiamo nell’adolescenza. Ciò che le norme ci hanno tolto infatti sono stati i punti di riferimento necessari per la nostra crescita e formazione, come la vita scolastica e le uscite con i nostri amici.

Per noi adolescenti la scuola non è solo una realtà finalizzata all’apprendimento, ma è anche un luogo d’incontro dove noi cerchiamo di capire come vivere in un ambiente sociale.

È qui infatti che noi, che saremo i futuri cittadini, impariamo a convivere con gli altri nella quotidianità scolastica che ci insegna soprattutto a confrontarci.

La didattica a distanza (DaD) invece, pur ricreando online il contesto scolastico, non ci consente di instaurare una relazione diretta con i nostri compagni di classe all’interno dello spazio virtuale che per noi è diventato la “nostra aula”.

In secondo luogo, il distanziamento sociale e l’isolamento ci hanno obbligato a stare chiusi dentro casa, togliendoci la possibilità di stare con i nostri amici e di andare dove vogliamo per divertirci insieme. In questo modo il Governo ci ha provocato ansie e preoccupazioni, facendoci credere untori del Covid qualunque cosa noi facessimo o dovunque noi andassimo.

Infine è evidente anche a noi giovani che i nuovi decreti emanati dal Governo italiano hanno lo scopo di salvaguardare il nostro benessere. Tuttavia le nuove leggi hanno impedito il raggiungimento di un giusto mezzo che ci può permettere di prestare attenzione alla tutela della nostra salute senza rinunciare all’aspetto più importante della natura umana: la socializzazione.