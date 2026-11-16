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Il cuore del Salento batte forte a Roma

Grande successo per la festa di San Martino che ha riunito i salentini della Capitale per celebrare una delle ricorrenze più sentite della tradizione

Redazione - 16 Novembre 2026

Una serata indimenticabile all’insegna delle radici, dei sapori autentici e della musica popolare ha riunito i salentini della Capitale per celebrare una delle ricorrenze più sentite della tradizione: la festa di San Martino. Venerdì 13 novembre, le tre sale dell’Hotel Ristorante Canella in Via Salaria hanno registrato il tutto esaurito in un clima di grande calore umano e partecipazione, grazie all’evento curato nei minimi dettagli dall’Associazione Salento Nostro, guidata dal presidente Antonio Russo.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di forte aggregazione per una comunità viva, laboriosa e profondamente legata alla propria terra d’origine. I numeri parlano chiaro: si stima infatti che a Roma risiedano circa 100.000 pugliesi, di cui ben 35.000 salentini tra residenti ufficiali e domiciliati. A loro si sono uniti tantissimi romani e simpatizzanti che da anni scelgono il tacco d’Italia come meta del cuore, trasformando l’appuntamento in una vera e propria festa dell’amicizia e della condivisione culturale.

​Un viaggio nei sapori della tradizione contadina

Protagonista indiscussa della tavola è stata l’enogastronomia d’eccellenza, capace di riportare i commensali direttamente tra i vicoli e le masserie del Salento. Grazie all’impeccabile e calorosa accoglienza di Arianna, gestore della struttura, e alla straordinaria maestria in cucina di Caterina, gli ospiti hanno intrapreso un vero e proprio percorso sensoriale fedelmente ancorato alla cucina contadina di una volta.

Dai ricchi e sfiziosi antipasti tipici si è passati ai grandi classici della tradizione: le orecchiette con le cime di rapa, i maritati con la ricotta forte dal gusto deciso e l’immancabile purè di fave con le cicorie selvatiche. Non sono mancati i piatti della memoria più autentica, come le tenere polpette al sugo e i tradizionali pezzetti, per poi chiudere in dolcezza con il re indiscusso della pasticceria leccese: il pasticciotto fragrante. Il tutto, come impone il detto di San Martino per cui “ogni mosto diventa vino”, generosamente accompagnato da fiumi di ottimo Negroamaro DOC.

​Musica, pizzica e l’atmosfera della Notte della Taranta

A scaldare gli animi e a far vibrare le corde dell’emozione ci hanno pensato le Scorribande Popolari, formazione composta da sei talentuosi elementi — tra cui spiccano Gaetano Maisto e Fabio Mancino — arricchita dalla presenza di Monica Flemac, affermata ballerina e insegnante di pizzica. La sua partecipazione ha rappresentato un valore aggiunto di grande pregio per l’intera serata: prima ancora di sedersi a tavola, infatti, la Flemac ha coinvolto con entusiasmo i presenti in un applaudito stage dedicato al ballo tradizionale, insegnando i primi passi e i segreti del ritmo ai tanti neofiti desiderosi di mettersi alla prova.

​Al termine della cena, l’energia è letteralmente esplosa. Sulle note dei brani più celebri della tradizione popolare — gli stessi che ogni anno infiammano il palco della celebre Notte della Taranta a Melpignano — il pubblico si è lasciato trascinare in un vortice di musica e danza. Il suono ipnotico dei tamburelli ha trasformato tutte e tre le sale dell’Hotel Canella in una grande, festosa pista da ballo, dove salentini e romani hanno ballato insieme fino a tarda notte, sentendosi per qualche ora a casa.

​Un ponte tra Roma e il Salento: turismo tutto l’anno

Oltre al momento conviviale, la serata è stata l’occasione per tracciare le linee future della promozione territoriale. Nel suo intervento, il presidente Antonio Russo ha sottolineato l’importanza strategica di valorizzare il Salento a Roma, costruendo un ponte ideale e concreto di investimenti tra il Sud e la Capitale nei settori del marketing turistico, della comunicazione, della cultura e dell’enogastronomia.

L’obiettivo dichiarato dall’associazione è puntare con decisione sulla destagionalizzazione: affiancare al turismo balneare estivo — legato alle spiagge e alle località marittime più rinomate — la scoperta di un Salento invernale e autunnale fatto di borghi incantevoli, storia, tradizioni e mete meno conosciute. Un progetto che punta a far incontrare domanda e offerta, elevando costantemente la qualità dell’accoglienza e valorizzando quell’ospitalità genuina che da sempre contraddistingue il popolo salentino.

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