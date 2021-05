Quando una idea, grande, figlia di una visione, non è coltivata da buoni politici, decade e si logora.

La grande UE, che doveva allargarsi sempre di più con strutture ideologiche, politiche, sociali, ancora più forti ed iperstatiche, per aumentare il bene comune dei popoli uniti, con la Brexit ha dimostrato tutta l’incapacità degli europei e dei loro eletti di rafforzare idee generative e solidali e a decelerare un processo di caduta degli ideali sempre più nauseabondo e stupido.

Il dislivello tra le vette a cui miravano De Gasperi, Adenauer, Schuman (nella foto), e i bassifondi delle trattative grette e miopi, relative agli accordi post Brexit tra UE e Governo inglese, è abissale, il degrado politico è immondo, tutto ciò che appariva inossidabile siamo riusciti a ricoprirlo di ruggine.

Guardiamo lo spettacolo sconcio e stupido che le navi da guerra della Reale Marina Britannica e della Repubblica Francese stanno dando intorno all’isola di Jersey. Sembra che la regolamentazione della pesca in quei luoghi fosse stata approvata coi negoziati recenti, la Francia dovrebbe poter inviare i suoi pescherecci, ed allora?

Vergogna!

L’ unica differenza con le scaramucce italo-libiche è che sulla Manica ancora non spara nessun cannone.

Ma in realtà il dislivello di cultura politica scavato in questi ultimi anni a nord e sud della Manica, tra le due Irlande, sui mari a Nord delle isole britanniche, etc equivale ad un bombardamento su civili inermi.

Che peccato!

Speriamo che la Gestione del PNRR porti un po’ di Rinascita delle Civiltà e della Coesione.