Il forum di Davos

Lungi da me e dall’esperienza maturata durante il periodo che mi ha visto mettere in pratica le nozioni acquisite nel corso degli studi, il potermi vantare di conoscere l’economia politica o, rovesciando il bricco della napoletana, la politica economica.

Ciò detto, il mistero di cosa combini la cricca internazionale che si riunisce annualmente a Davos, mi ha da sempre incuriosito, che chissà quanto pagherei (in verità poco) per poter osservare il gotha degli economisti, imprenditori e quattrinai mondiali, confluiti nella piccola cittadina svizzera, a discutere su cosa fare per guadagnare di più e, in seconda battuta, per stabilizzare più adeguatamente la popolazione mondiale, proteggendo nel contempo la salute del pianeta. Che sia un programma troppo ambizioso? Non saprei, ma siamo di fronte a persone di grande spessore manageriale e diffidare di loro non è per noi conveniente. In fondo, poi, non che ne abbiano bisogno – ma la prudenza non è mai troppa – credo che, quasi certamente, vista la scelta di Davos, molti di loro avranno colto l’occasione per portarsi dietro qualche soldo da collocare al sicuro in qualche deposito a tenuta di ingerenze fiscali. Una scelta che appare scontata e intelligente sotto tutti i punti di vista, altrimenti perché scegliere la Svizzera per quel forum?

Se nel 1971, anno della costituzione dell’iniziativa, la mondanità dei partecipanti sovrastava le finalità che l’intento si riproponeva, a partire dalla frantumazione dell’Unione Sovietica, la benefica guerra fredda si è via, via riscaldata, facendo parallelamente salire la temperatura internazionale, con la conseguente turbativa per la serenità del gruppo gaudente, oggi più che mai composto da facce di raggrinzita preoccupazione; colpa di un paio d’anni di pandemia mondiale, grazie al covid, e a una guerra in Ucraina che rischia di durare più di quanto Mosca prevedesse, e con lei il resto dei governi di tutto il pianeta.

Stando così le cose, sembra che tutti i convenuti siano subito tornati a dibattere animatamente su previsioni e programmi, discutendo sulla solita, annosa tematica: ossia se strategicamente sia più opportuno puntare il focus sui poveri o sull’annientamento della povertà. Quasi un atavico dilemma che rasenta il manicheismo, nella difficile scelta se sia più vincente puntare gli indigenti come bersaglio o distruggere la miseria.

Fino al forum attualmente in corso, il dualismo insito nella scelta non si era mai mostrato in modo tanto drammatico, ma stavolta si ripropone con tutta la sua domanda inquisitoria: etica o pragma? La conclusione sembra quasi scontata. Se da un punto di vista filosofico appare chiaro che, per un’economia mondiale sostenibile, il bersaglio da colpire alle spalle, sia eticamente individuabile nell’entità della miseria, è altrettanto vero che, essendo quest’ultima concettualmente astratta e sfuggente, pragmaticamente non vi è dubbio che la molteplicità dei poveri, presenti e numerosi su tutto il pianeta, sia senza dubbio il bersaglio da colpire inesorabilmente alle spalle, (possibilmente al fondo schiena), tutti schierati in ordinata fila, come d’altronde è accaduto durevolmente nel corso dei secoli.

Mi si dice da più parti che una tale previsione è lapalissiana, perché non apportante alcuna novità a quanto già accaduto in passato, ma è pur vero che a quei valorosi volontari che sacrificano tempo (anche se non denaro) per il nostro bene, radunati per giorni nella monotona Davos, la nostra benevolenza e gratitudine rappresenta la minima ricompensa dovuta. E ciò, a prescindere da quanto stabiliranno, di fronte alle tremende asperità da affrontare e risolvere che la problematica dell’economia globale – da loro auspicata e voluta – insieme al benessere dell’umanità riserva loro.