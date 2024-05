Il Francese Ghisolfi sarà il nuovo DS della Roma: Rivère Conferma

Alla Roma arriva finalmente il nuovo direttore sportivo: Florent Ghisolfi. L’annuncio non è stato fatto dal club giallorosso, ma direttamente da Jean-Pierre Rivère, presidente del Nizza, squadra in cui Ghisolfi continuerà a lavorare fino alla fine della stagione.

“Ghisolfi va alla Roma e siamo contenti per lui. Abbiamo trascorso insieme degli anni magnifici, gli auguro il meglio,” ha dichiarato Rivère al termine dell’ultima partita di campionato del Nizza contro il Lille, conclusasi sul 2-2.

Rivère ha espresso gratitudine al direttore sportivo per il suo prezioso contributo che ha permesso al club francese di risalire le gerarchie della Ligue 1, assicurandosi un posto nella prossima Europa League, competizione in cui la Roma sarà sicuramente presente grazie alla vittoria contro il Genoa.

Florent Ghisolfi, 39 anni, di nazionalità francese, ha lavorato in precedenza al Lens, dove ha contribuito alla qualificazione del club alla Champions League.

La scorsa stagione, ha avuto la brillante intuizione di affidare la panchina del Nizza a Francesco Farioli, un giovane tecnico italiano di 35 anni, che ha portato il club a ottenere risultati eccezionali in campionato.

Ghisolfi è noto per il suo impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e per la sua capacità di gestire il mercato in modo finanziariamente responsabile, qualità che hanno attirato l’attenzione dei proprietari della Roma, i Friedkin.

In passato, Ghisolfi è stato anche allenatore della squadra femminile del Reims, club che gli aveva permesso di esordire in Ligue 1. Successivamente, ha lavorato come vice allenatore nel gruppo maschile del Reims e poi come assistente al PSG (femminile) e al Lorient (maschile).

Ghisolfi è atteso a Roma alla fine del mese, una volta conclusa la stagione. Per lui è pronto un contratto triennale. Il suo compito sarà quello di avviare, insieme a De Rossi, un nuovo ciclo per la Roma, puntando con decisione alla qualificazione in Champions League, obiettivo principale della dirigenza giallorossa, un traguardo che il club potrebbe ancora raggiungere, compatibilmente con i risultati dell’Atalanta.

