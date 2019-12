Il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service primo al Ciclo-pellegrinaggio Divino Amore

Il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service domenica 8 Dicembre 2019 ha partecipato, come ogni anno per la chiusura della stagione Ciclistica, alla 59° Edizione del Ciclo-pellegrinaggio tenutosi al Santuario del Divino Amore con ben 25 atleti.

Si è classificata, infatti, prima Squadra con il maggiore numero di partecipanti.

Il ritrovo era alle 8.30 e la partenza ore 9.30 da Viale della Tecnica ex Velodromo Olimpico, si percorreva viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo, via Appia, via Ardeatina, e infine, questo serpentone colorato di ciclisti arrivava al Santuario del Divino Amore alle ore 11.00 dove veniva celebrata la Santa Messa e la Benedizione per tutti i Ciclisti.

La Squadra Ciclistica G.S.G. Tor Sapienza che il prossimo anno compie ben 35° anni di intensa attività ciclistica durante i quali si annoverano Campioni Regionali e Nazionali prestigiosi, non vuole mancare a questi appuntamenti di aggregazione sportiva, spirituale e di solidarietà.

Enzo Annucci