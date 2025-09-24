Il Generale Andreatta nuovo comandante dei Carabinieri Forestali del Lazio

Cambio al vertice della Regione Carabinieri Forestale “Lazio”: il Generale di Brigata Gianpiero Andreatta ha assunto ufficialmente il comando, subentrando al Colonnello Giuseppe Lopez, che negli ultimi sei mesi aveva retto la struttura in sede vacante e che ora guiderà la Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Originario della Val di Fiemme, classe 1964, Andreatta porta con sé un curriculum di altissimo profilo: due lauree con lode – in Scienze Forestali e in Scienze Biologiche – oltre a un’abilitazione come Dottore Forestale e decenni di esperienza sul campo, tra missioni all’estero, pubblicazioni scientifiche e incarichi di comando in tutta Italia.

Entrato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1989, la sua carriera è stata segnata da una costante crescita professionale: dagli incarichi nei comandi provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena fino alla guida della Regione Carabinieri Forestale “Marche” e, più di recente, della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale. Nel suo percorso non sono mancate esperienze internazionali, con missioni in Albania, Kosovo, Iraq e Siria.

Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, docente universitario e relatore in numerosi convegni, Andreatta è considerato una delle figure di riferimento nel panorama della gestione degli ecosistemi forestali. È membro di prestigiose accademie scientifiche e insignito di onorificenze civili e pontificie.

Nel discorso di insediamento rivolto al personale, il Generale ha richiamato l’importanza crescente del ruolo dei Carabinieri Forestali in un’epoca segnata da una doppia contraddizione: “Da un lato – ha detto – cresce la sensibilità verso l’ambiente, dall’altro aumentano i comportamenti che lo minacciano. Siamo chiamati a difendere i delicati equilibri degli ecosistemi forestali e a tutelare il patrimonio ambientale del Lazio, nell’interesse dei suoi abitanti”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.