Il mistero delle sorelle Gammieri: nessun testamento. La verità è nei test tossicologici?

Le finestre chiuse, il silenzio inquietante che avvolgeva quell’appartamento al secondo piano di via Dardanelli nel quartiere Prati, a Roma.

Per giorni nessun movimento, nessuna voce. Angela e Amelia Gammieri, 93 e 87 anni, erano sempre lì, nella loro casa, ma questa volta qualcosa non andava. I vicini avevano notato la loro assenza, il postino trovava la cassetta della posta sempre più piena. Poi, il sospetto è diventato paura.

Quando i soccorritori hanno sfondato la porta, il tempo sembrava essersi fermato. In quella casa ordinata, nulla lasciava presagire violenza o disordine.

Eppure, in due stanze diverse, i corpi senza vita delle due sorelle giacevano, in uno stato avanzato di decomposizione. Nessuna traccia di effrazione, nessun segno di lotta. Solo un’assenza inspiegabile che ha gettato un’ombra di mistero sulla loro morte.

Un enigma senza risposte

Da subito, le ipotesi si sono accavallate: omicidio, suicidio, morte naturale? Gli investigatori non escludono nulla.

L’autopsia ha rivelato che nessuna delle due donne ha subito violenze, spegnendo l’ipotesi di un’aggressione. Ma il dettaglio che più inquieta è un altro: entrambe sono state trovate nude. Un particolare insolito che rende ancora più difficile credere a una coincidenza fatale.

E poi c’è il testamento. O meglio, il testamento che non c’è. Le indagini avevano inizialmente portato alla luce un possibile documento che avrebbe potuto svelare qualcosa sul loro patrimonio, ma dopo un’attenta ricerca, non è stato trovato nulla.

Le due sorelle non avevano figli, né parenti stretti. Vivevano in simbiosi, l’una per l’altra. Possibile che abbiano deciso di andarsene insieme, nel silenzio della loro casa?

L’attesa dei test tossicologici

L’ultima speranza per dare una spiegazione a questa morte inspiegabile è affidata agli esami tossicologici. I risultati arriveranno tra qualche settimana e potranno chiarire se Angela e Amelia abbiano ingerito sostanze tossiche, magari volontariamente, o se una causa esterna abbia portato al loro decesso.

Nel frattempo, il mistero di via Dardanelli resta fitto. Un giallo senza testimoni, senza indizi chiari, senza risposte definitive. Due vite che si sono spente insieme, lasciando dietro di sé solo domande.

