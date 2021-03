La Giornata in Memoria delle Vittime del Covid

Personalmente prego tanto per loro, ma anche per tutti gli ignavi, i superficiali, gli incoscienti irresponsabili, che hanno contribuito alla parte criminosa di questa ecatombe.

Perché non ha ucciso e non uccide solo il virus, ma anche gli uomini e le donne, che non si rendono conto che bisogna essere solidali, coesi, corresponsabili e rispettare le regole.

Perciò sarebbe bello che i politici, che vanno stamane a Bergamo, rendessero ai nostri connazionali più sfortunati onore e memoria, ma parlassero anche ai tanti che ancora non si fermano a pensare sulle sciocchezze e sulle corresponsabilità forti che hanno su queste morti.

Non facciamo cerimonie per coloro che ci hanno lasciato: non ne hanno più bisogno nel luogo benedetto dove adesso sono degnamente.

Ma rendiamo questa giornata piena di esortazioni a rispettare la vita, a contribuire al bene comune, a crescere nella dignità!

E forza coi vaccini, compreso l’Astrazeneca!