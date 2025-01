Il “Giorno della Memoria” e la Memoria di cui poco o nulla si parla e si scrive

“La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. (Legge 20 Luglio 2000, n. 211, “Istituzione del “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.”, Articolo 1).

Nota: l’ispiratore (e il presentatore) di questa Legge del 2000, Furio Colombo, per diversi anni Parlamentare della nostra Repubblica, ci ha lasciato ieri, all’età di 94 anni. Qui mi sento di ringraziarlo di cuore – post mortem, meglio ‘A futura Memoria’ – per averci lasciato questa Legge che – anche se spesso viene travisata e maltrattata – ci permette di fare Memoria di un passato che non vuole passare.

Furio Colombo ci ha consegnato uno strumento importante, sta a noi maneggiarlo con attenzione, utilizzarlo a dovere e renderlo vivo, così facendo in modo che il richiamo direi così annuale che se ne fa (ma per noi quotidiano) non lo usuri, non sia rituale e non lo renda anti-patico nel senso greco del termine, ovvero contrario ad ogni moto dell’anima.

******

“Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere.” (José Saramago, 1922-2010, scrittore, giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1998.)

******

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.”. (Martin Niemöller [1892-1984] Pastore Luterano tedesco) (*)

Si avvicina il 27 Gennaio – come è noto dal 2000, in virtù della Legge N.211– celebrato annualmente come il Giorno della Memoria dell’abbattimento dei cancelli del KL di Auschwitz (Oswiecim in polacco) – e ho pensato fosse importante iniziare questa Nota con le parole – diventate famose, ma spesso girate e rigirate come si trattasse di una frittata – del Pastore Niemöller, una vittima del nazismo, fortunatamente sopravvissuta e che ha passato il resto della sua vita a lottare per la pace e contro ogni genere di discriminazione.

Per la verità e per la Storia

Per la verità e per la Storia, un “abbattimento” di quei cancelli di Auschwitz, non c’è mai stato perché quando il Capitano Aleksander Vorontsov – che faceva parte dell’Armata Rossa – 100° Battaglione “Lviv”, 454° Reggimento Fanteria, inquadrato nella 60a Armata Ucraina – è entrato ad Auschwitz, il Cancello del Campo, su cui campeggiava la scritta funesta: “Arbeit Macht Frei” (“Il lavoro Rende Liberi”), era ancora in piedi e non furono uomini liberi e al lavoro quelli che la cinepresa dell’Ufficiale sovietico riprenderà, bensì migliaia di “morti viventi”, circa 7.000, scheletri umani, sopravvissuti all’orrore dei cinque anni di attività ininterrotta di quella immensa “Fabbrica della morte” che, in quei 60 mesi, aveva macinato un milione e mezzo di vite, vite per qualcuno “indegne di essere vissute”.

In realtà – come ho scritto qualche giorno addietro e come voi stessi potete constatare, leggendo l’Articolo unico di quella Legge, piazzato all’inizio di questa Nota – la Legge n.211/2000 ci chiede di ricordare non solo i sei milioni e più di ebrei sterminati dai nazifascisti, ma anche quasi tutte le altre vittime del nazismo che – anch’esse allo stesso modo – hanno pagato le loro scelte religiose o politiche, le loro scelte sessuali e la loro diversità “razziale” (o presunta tale) o la loro disabilità.

Mentre mi sto preparando al consueto incontro-confronto con i ragazzi delle Scuole del nostro territorio, in relazione al prossimo 27 Gennaio (con loro parleremo, quest’anno, della deportazione politica) voglio, invece, qui spendere qualche riga per due “categorie” di perseguitati e deportati di cui spesso ci dimentichiamo anche nel Giorno dedicato pure al loro ricordo. Mi riferisco ai Testimoni di Geova e agli omosessuali; due “categorie” di perseguitati e deportati che neanche nel Titolo della Legge n.211/2000 sono citati.

Inizio, dunque, dandovi subito due dati: 18mila Testimoni di Geova e 7.000 Omosessuali. Questi i numeri di quella “fetta” di vittime del progetto omicidiario nazifascista. E proseguo entrando un poco più nello specifico.

“No alla Guerra”, la persecuzione dei Testimoni di Geova

Essere obiettori di coscienza al servizio militare, per motivi religiosi, è costato a 18mila Testimoni di Geova (i Triangoli viola) la deportazione e la morte nei Campi di sterminio nazisti. Quando Hitler salì al potere, nel 1933, i Testimoni di Geova contavano circa 25.000 associati attivi, alla fine della guerra ne rimanevano in vita solo 7.000.

Mentre le Chiese assicuravano al Fuhrer il loro appoggio, i Testimoni di Geova avevano, da tempo, espresso il loro rifiuto dell’ideologia razzista e totalizzante come quella nazionalsocialista. Essi avevano fatto conoscere all’opinione pubblica, per mezzo della loro Rivista L’Età d’Oro (oggi Svegliatevi!) la vera natura del regime nazista. Proprio questo rifiuto a vestire la divisa della Wermacht (l’Esercito tedesco) costò ai Testimoni di Geova persecuzioni e morte.

******

In Italia, la comunità dei Testimoni di Geova ebbe i suoi inizi nel 1903, a Pinerolo, in Provincia di Torino. Tra la fine degli anni ‘20 e i primi anni ‘30, diversi emigrati che erano diventati “studenti biblici” all’estero, di ritorno in Italia, iniziarono a far conoscere ad altri la loro nuova fede. Si formarono così nuovi piccoli gruppi in varie parti d’Italia. Il regime fascista si oppose subito alla concezione cristiana dei Testimoni di Geova, nonostante questi ultimi fossero un numero irrilevante, circa 150mila in tutto il Paese.

Il primo Documento circa le indagini di polizia sui Testimoni di Geova, risale al 1924. Nel Settembre 1925, il Prefetto di Venezia segnalò al Ministero dell’Interno il sequestro di un volantino, “l’Ecclesiasticismo in stato d’accusa”, ritenuto offensivo nei confronti del sommo Pontefice e del regime fascista.

Dal 1925 in poi furono emanate varie Circolari per impedire ai Testimoni di Geova la divulgazione dei loro scritti. Inermi operai, contadini, massaie, e altri lavoratori, trovati in possesso di giornaletti e libri che facevano riferimento a quella Religione furono imprigionati o mandati al confino, come elementi pericolosi per il regime. I fascicoli relativi ai Testimoni di Geova, depositati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, contengono rapporti dei Prefetti al Ministero dell’Interno, segnalazioni del Ministero stesso a Prefetti e Questori, rapporti dell’O.V.R.A. (Opera Vigilanza Repressione Antifascista), rapporti su perquisizioni ed interrogatori riguardanti aderenti e simpatizzanti a quella Religione.

Nel 1943, con la caduta del fascismo, i Testimoni di Geova condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato furono scarcerati. I Testimoni di Geova furono duramente perseguitati dal regime fascista, che li considerava ‘i più pericolosi’ per due motivi fondamentali: perché erano il gruppo che si impegnava sistematicamente nell’evangelizzazione pubblica, opera duramente avversata dal Vaticano e perché, data la loro neutralità politica e militare, denunciarono, senza peli sulla lingua, che tutti i regimi dittatoriali erano espressioni del dominio del diavolo, cosa che fece scatenare la repressione fascista.

Germania, Il Paragrafo 175 e gli omosessuali tedeschi

Il 28 Giugno 1935, Hitler fa promulgare l’aggiornamento del Paragrafo 175 del Codice Penale (detto anche “175 modificato“), La norma, nella nuova formulazione, inaspriva la repressione degli omosessuali, estendendola perfino alle “fantasie sessuali”, per cui qualunque accenno verbale, o scritto, o disegno, che evocasse un legame o un rapporto omosessuale, comportava l’internamento in un Lager.

Ecco le due formulazioni:

Testo originale:

“§175. Un uomo che commette atti licenziosi e lascivi con un altro uomo o permette l’abuso su di sé di atti licenziosi e lascivi, deve essere punito con l’imprigionamento. Se uno dei due coinvolti ha meno di 21 anni, al momento del compimento dell’atto la Corte può, specialmente in casi particolari, inasprire la punizione.”

Testo modificato:

175a. E’ obbligatorio l’imprigionamento in un penitenziario per un periodo di tempo non superiore ai dieci anni, ed in presenza di circostanze attenuanti, per non meno di tre mesi a:

l’uomo che, con l’uso della forza o della minaccia della vita, obbliga un altro uomo a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o obbliga la controparte a sottomettersi ad abuso con atti licenziosi o lascivi. l’uomo che, sfruttando la propria posizione di superiorità in una relazione, per motivi di servizio, impiego o grado, induce un altro uomo a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o a sottomettersi ad abuso mediante tali atti. l’uomo che, avendo più di 21 anni induce un uomo che ha meno di 21 anni a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o a sottomettersi ad abuso mediante tali atti. l’uomo che, organizza in modo professionale atti licenziosi e lascivi con altri uomini, o a sottometterli ad abuso mediante tali atti, o offre sé stesso per atti licenziosi o lascivi con altri uomini.”.

175b. Gli atti licenziosi e lascivi contrari alla natura, fra esseri umani ed animali, devono essere puniti con l’imprigionamento; può rendersi necessaria la perdita dei diritti civili.”.

*******

Il Paragrafo 175 – introdotto nel Codice Criminale tedesco nel 1871, in virtù di una norma, la Sezione 143, del Codice Penale prussiano del 1847 – resterà in vigore nella Germania Occidentale fino al 10 Marzo del 1994. Per “violazioni” di questa norma molte migliaia di omosessuali tedeschi, sono stati condotti davanti alla giustizia penale, e come conseguenza, sono finiti nei Campi di lavoro, che non si chiamavano ancora di sterminio, ma che, in realtà, erano la stessa cosa. La Ricerca storica, a questo riguardo, é ancora lontana dall’essere terminata.

Il destino dei deportati nei Campi di Concentramento e Sterminio era orrendo, in particolar modo quando portavano il triangolo rosa, che era quello assegnato agli omosessuali; mentre le lesbiche portavano il triangolo nero, perché considerate “asociali”. Secondo stime attendibili, infatti, gli omosessuali internati avevano un rischio di morte particolarmente alto (60%) se comparato con quello delle altre categorie di deportati. Tali stime sono però alquanto approssimative se si prendono in considerazione anche gli internati ebrei, polacchi e russi.

Le lesbiche internate nei Lager, ad esempio, non erano incluse in una categoria vera e propria. Dal punto di vista numerico solo poche di loro vennero,. Infatti, internate ufficialmente come tali, ma non per questo non rischiarono (e patirono) maltrattamenti selvaggi e la morte. La loro sofferenza non era minore di quella degli omosessuali maschi, assumeva solo una forma diversa.

Sul Paragrafo 175, c’è un docufilm dall’omonimo titolo realizzato, nel 1999, dai documentaristi americani Rob Epstein, Jeffrey Friedman che è possibile trovare in DVD .nel Docufilm, diverse interviste ad alcuni omosessuali tedeschi deportati nei Lager di Hitler per la prima volta raccontano, davanti a una macchina da presa la loro tragica esperienza.

*******

Il fascismo perseguitò gli omosessuali, anche se il Codice Penale Rocco, a differenza di quello tedesco (con la variante voluta da Hitler), non conteneva una specifica normativa anti-omosessuale. Nel progetto del Codice Rocco del 1927, peraltro, era previsto un articolo, il 528, che puniva con la reclusione da uno a tre anni i colpevoli di relazioni omosessuali. Alla fine, però, il regime fascista decise di eliminare tale articolo dalla versione finale del Codice, non certo per motivazioni liberali, ma perché prevedere il reato di omosessualità, significava ammettere l’esistenza degli omosessuali in Italia.

Come si legge, infatti, nella Relazione redatta dalla ‘Commissione Appiani’, che aveva il compito di discutere l’attuazione della nuova normativa: “La Commissione ne propose ad unanimità e senza alcuna esitazione la soppressione per questi due fondamentali riflessi. La previsione di questo reato non è affatto necessaria perché per fortuna e orgoglio dell’Italia il vizio abominevole che ne darebbe vita non è così diffuso tra noi da giustificare l’intervento del legislatore, nei congrui casi può ricorrere l’applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore, ma è noto che per gli abituali e i professionisti del vizio, per verità assai rari, e di impostazione assolutamente straniera, la Polizia provvede fin d’ora, con assai maggior efficacia, mediante l’applicazione immediata delle sue misure di sicurezza e detentive”.

La repressione dell’omosessualità venne dunque affidata all’azione della polizia che – dopo aver sottoposto il caso alle Commissioni Provinciali, competenti ad esaminare i casi di ammonizione e confino – provvedeva ad eseguire le diffide o le ’ammonizioni comminate. Furono oltre 20mila le pratiche di ammonizione nei confronti degli omosessuali. Molti omosessuali furono anche confinati in isole del Mediterraneo, in particolare alle Tremiti.

Tra il 1936 e il 1940, circa 300 omosessuali furono infatti condannati come “pericolosi per la sicurezza pubblica“. Ci fu chi rimase in esilio tre anni, chi cinque, chi invece tornò a casa prima perché aveva parenti importanti. Nel 1939 una sessantina di confinati finì a San Domino, la più grande delle Isole Tremiti, sulla quale i fascisti costruirono alcuni casermoni in cemento per ospitare i confinati, senza elettricità né acqua corrente. C’erano studenti, operai, sarti, contadini. Del Nord e del Sud: la chiamavano l’”Isola dei Femminelli”.

*****

Nota finale

Un po’ perché si tratta di un’altra “categoria” di perseguitati dai nazifascisti che la Legge n.211/2000 non cita, un po’ perché – da persona disabile – mi interessa particolarmente farne Memoria, qui occorre ricordare anche gli oltre 70mila disabili che i nazifascisti eliminarono sull’altare di una concezione criminale della “perfezione” e della “razza superiore”, molto tempo prima che fossero istituiti i Campi di Sterminio. Ecco, di seguito, qualche riga in loro Memoria:

“Vite indegne di essere vissute”, lo sterminio dei disabili

A Berlino nella Tiergantenstrasse, al n. 4, un Edificio (confiscato ad una famiglia ebrea) è stata la sede, dal 1939 – al 1941 – del Centro di coordinamento (“Zentraldienststelle T4“) della cosiddetta “Aktion T4”, ovvero il Piano per lo sterminio sistematico dei malati incurabili e dei disabili tedeschi, considerati dai nazisti “improduttivi” e quindi un “peso economico e sociale insostenibile”, dunque da eliminare.

Hitler lo aveva detto, quelle dei disabili erano “vite indegne di essere vissute” (“lebensunwerte Leben”) e quindi – come fanno i pastori, prima della transumanza, con gli agnelli deboli o malati che non reggerebbero il viaggio – da abbattere, ovvero da eliminare sistematicamente quelle persone “improduttive” andavano eliminate: “Ausmerzen” si chiama, in tedesco, questa azione di eliminazione dei capi deboli del gregge, che va fatta a Marzo.

Il Programma di sterilizzazione obbligatoria

«Esiste un numero assai elevato di persone che, pur non essendo passibili di pena, sono da considerarsi veri e propri parassiti, scorie dell’umanità. Si tratta di una moltitudine di disadattati che può raggiungere il milione, la cui predisposizione ereditaria può essere debellata solo attraverso la loro eliminazione dal processo riproduttivo».

Con queste parole si esprimeva Heinrich Wilhelm Kranz, Direttore dell’Istituto di Eugenetica dell’Università di Giessen. L’eugenetica nazista venne accolta con immediato favore dalla psichiatria tedesca e si schierò dalla sua parte anche il Professor Carl Schneider, che pure aveva attuato, con successo, la terapia del lavoro negli Istituti psichiatrici, dimostrando che i malati mentali ne traevano beneficio.

Il 18 Ottobre 1935, un mese dopo l’emanazione delle Leggi razzialiantiebraiche di Norimberga, è emanata la ‘Legge per la protezione della salute ereditaria del popolo tedesco’, che impone una serie di controlli eugenetici e di limitazioni alle coppie che intendono sposarsi. Tra il 1934 e il 1945, circa 370.000 persone sono sottoposte al ‘Programma di sterilizzazione obbligatoria’: non solo disabili, malati di mente e malati incurabili, ma anche alcolisti e persone considerate “asociali”, ma anche persone normali. Anche a loro, dunque, toccò patire sofferenze definitive, in ragione di una teoria eugenetica folle e criminale.

Come per gli agnelli, i nazisti fecero “Ausmerzen” con i disabili. Prima la sterilizzazione, che non cominciò certo in Germania: Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia erano, infatti, le tristi avanguardie di questa pattuglia di superuomini, con Leggi non diverse da quella tedesca, dove furono sterilizzate quasi 400 mila persone, a partire dal ’35. Poi, nel ’39, è Hitler stesso, con una Lettera autografa, ad autorizzare i Medici “a concedere la morte per grazia ai malati considerati incurabili secondo l’umano giudizio”.

Quell’anno segna l’inizio della fine. Parte, infatti, così. l’Aktion T4, ovvero l’operazione di eutanasia e poi, dopo il ’41, l’Aktion 14-F13, ancora più selvaggia e segreta. Operazione sconvolgente perché non coinvolge le SS, la Gestapo o la Wermacht, che sono nell’immaginario collettivo quando si parla di nazisti. No. In azione ci sono Medici e Infermieri ad infliggere la morte e pene immani, Giuristi e Avvocati a giustificarle, Inservienti e Operai a prestare la loro opera. Centinaia, probabilmente migliaia. Risultato: dal 1939 al 1941, quando l’Aktion T4, fu sospesa, vennero assassinati oltre 70mila malati incurabili e disabili tedeschi., tra cui oltre 5mila bambini.

————-

(*) Il testo che avete letto viene da un Sermone del Pastore luterano e Teologo tedesco Martin Niemöller. Dopo un Sermone antinazista, Niemöller fu arrestato su ordine di Hitler e rinchiuso nel Campo di Concentramento di Dachau (Monaco di Baviera). Riuscì a sopravvivere e passò gli anni Quaranta e Cinquanta del ‘900 a predicare a favore della pace e contro le discriminazioni, pronunciando più volte questo discorso, nel frattempo diventato celebre.

Non ne esiste una versione scritta e definitiva, per questo, nel tempo, il testo è stato rimaneggiato più volte cambiando le persone discriminate e il loro ordine.

Una versione è inscritta nel Monumento alla Shoah, istallato a Boston, in Massachusetts, e cita comunisti, ebrei, sindacalisti e cattolici; quella più comune in inglese parla di socialisti, sindacalisti, ebrei.

