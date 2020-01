i tratta di un libro su Giuseppe Albano, più noto come il ‘Gobbo del Quarticciolo’. Oltre agli autori, sarà presente il noto giornalista LUCA TELESE. Vi aspettiamo Il 15 febbraio 2020 alle ore 17,00 presso la Biblioteca Quarticciolo in via Castellaneta 10 presentazione del libro Il Gobbo del Quarticciolo di Massimo Recchioni e Paola Polselli.

Condurrà il giornalista Luca Telese.

Saranno presenti i due autori.

Drammatizzazioni a cura di Mario Umberto Carosi e Letture a cura del Circolo Lettori della Biblioteca