Il governo Meloni riscuota l’Ici non versata dalla Chiesa

Aiuti di Stato illegali, la Commissione europea impone all’Italia di procedere con il recupero

Era già chiaro dopo il richiamo della Corte di giustizia europea del 2018, che aveva escluso la possibilità di farla franca per la Chiesa riguardo al pagamento dell’Ici 2006-2011. La scusa che il sistema catastale italiano era in situazione disastrata non poteva reggere, l’imposta doveva essere riscossa.

Da allora tutti gli esecutivi italiani hanno continuato a far finta di niente, ma oggi la Commissione von der Leyen conferma in via definitiva che di fronte a illegali aiuti di Stato si può e si deve procedere con il recupero delle somme non versate all’erario. Si tratterebbe di una cifra di almeno 4 miliardi, ma la Commissione fa sapere che l’Italia deve recuperare almeno in maniera parziale le somme non riscosse.

«Il governo Meloni recuperi subito le imposte non versate dalla Chiesa – dichiara il segretario Uaar Roberto Grendene –. Non lo chiede soltanto l’Europa, ma un Paese che vuole davvero essere laico e che non accetta che esistano “sante esenzioni”, corsie preferenziali sulla sola base religiosa».