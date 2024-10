Riteniamo interessante e da condividere il progetto di riqualificazione e riappropriazione territoriale sviluppato all’interno dello studio: Il IV MigliORA… sulle tracce dell’Almone, nel progetto PROGRESSIONE URBANA dello Studio ArchIN.

Il progetto urbano è stato presentato al Municipio VII, a seguito di una serie di incontri e sopralluoghi in sito con assessori, ente parco e presidenza. Si configura come un programma di interventi di rigenerazione urbana, riappropriazione di spazi pubblici e mobilità sostenibile con una doppia valenza locale e territoriale, che interessa il quadrante urbano di Quarto Miglio e Statuario.

La proposta progettuale mostra 2 punti macroscopici di sviluppo: il Parco Lineare Urbano a Quarto Miglio e la riqualificazione del sistema delle connessioni territoriali ciclopedonali.

Un circuito infrastrutturale anulare che lega il territorio e le due zone archeologiche del Parco degli Acquedotti e dell’Appia Antica attraverso la riapertura di via Rapolla, una via chiusa dal 1980, e la sistemazione di parte della viabilità esistente in chiave sostenibile e sicura. Nel suo complesso il progetto si pone l’obiettivo di riattivare la memoria storica, culturale e sociale del territorio: dall’epoca romana con i festeggiamenti annuali di Cibele sul fiume Almone alle borgate rurali, dalla Regina Viarum agli sfollati che abitavano via Rapolla.

Si pone l’intento di contribuire alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e archeologico garantendo una maggiore accessibilità e connettività tra i due ambiti del Parco regionale, Appia Antica e Acquedotti.

Potranno beneficiare di questa fruibilità territoriale cittadini romani e non, pertanto l’infrastruttura anulare potrà essere stimolo per l’implementazione del turismo sostenibile oltre che volano per un miglioramento della qualità della vita e dei servizi del Quartiere Quarto Miglio, con integrazione di collegamenti e di spazi pubblici verdi e non.

Il programma di rigenerazione urbana e territoriale ‘Il IV MigliORA’ è stato sviluppato all’interno del progetto PROGRESSIONE URBANA dello studio ArchIN, che ricerca nuovi ambiti di intervento a varie scale con il fine ultimo di migliorare la qualità degli spazi esistenti, generare nuove forme di socialità, riqualificare ambiti degradati, facendo dell’architettura lo strumento di miglioramento della qualità della vita nelle sue molteplici sfaccettature.

I dettagli del progetto urbano promosso sono visibili sul sito: https://www.archin.org/ilivmigliora-sulletraccedellalmone

