Il IV Municipio partecipa alla Race For The Cure per la lotta ai tumori al seno

Anche quest’anno il IV Municipio parteciperà alla Race For The Cure, per la lotta e la prevenzione dei tumori al seno. Questo evento è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Promossa dalla Komen Italia, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia e Matera. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Le protagoniste della Race For The Cure sono le Donne In Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. La manifestazione di Roma si svolge dal 9 al 12 maggio e la corsa (o camminata) è prevista per il 12 maggio.

COSA PUOI FARE TU

Unisciti alla squadra Municipio Roma IV!

Iscriviti e riceverai la t-shirt ufficiale della Race e lo zainetto.

La tua iscrizione è una donazione che sostiene i progetti per la salute femminile di Komen Italia.

Come fare:

– vai suL sito Race For The Cure

– seleziona la Race di Roma

– clicca su “ISCRIVITI AD UNA SQUADRA GIA’ ESISTENTE”

– selezione il nome Municipio Roma IV dall’elenco delle squadre attive

– clicca su “UNISCITI” e compila il form, finalizzando l’iscrizione con la donazione contestuale

Per info:

ufficiosport.mun04@comune.roma.it

E non dimentichiamo che, in questi giorni, è attiva la vendita delle Uova Pasquali AIL per finanziare la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue. L’AIL è nata nel 1968 e collabora a sostenere le spese per garantire il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia.

Due iniziative importanti per sostenere la lotta al cancro

