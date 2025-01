Il Jazz e una donna, Pannonica  (Nica) de Koenigswarter, Baronessa

“Quando non sai cos’è, allora è jazz.” (Alessandro Baricco, scrittore)

“Gli affari sono affari, il jazz è arte, e raramente le due cose si incontrano.” (Leonard Feather, giornalista, pianista e critico musicale britannico, attivo soprattutto nel campo della musica Jazz)

“In generale, il jazz è sempre stato simile al tipo d’uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse.” (Edward Kennedy Ellington [“The Duke”], Direttore d’Orchestra, pianista e compositore statunitense)

“Suonerebbe qualcuno dei suoi strani accordi per la classe?”. “Cosa intende con strani? Sono accordi perfettamente logici.”. (Lionel Hampton, pianista e compositore Jazz statunitense)

Louis Armstrong, “Satchmo” (1901-1971) uno tra i più grandi trombettisti Jazz del XX Secolo a chi gli chiedeva cosa fosse il Jazz rispondeva: “Amico, se lo devi chiedere non lo saprai mai”.

Certo non è semplice capire questo tipo di musica nata nella città di New Orleans situata sul Delta del Mississippi e fatta derivare dai canti di lavoro e di lotta degli schiavi afroamericani deportati negli Stati Uniti. Ma quella musica non era solo quello, era molto di più, essendo però qualcosa che ti prendeva e ti trasportava lontano anche se la tua pelle era bianca.

A proposito del Jazz e dei bianchi – come scriveva Lionel Hampton ad una sua amica – molti bianchi ne scrivevano senza capirla, perché non capivano la sofferenza che quella musica contiene e trasmette. Lionel Hampton (1908-2002), grande vibrafonista e percussionista americano, era certamente uno che il Jazz non solo lo capiva ma lo suonava alla grande. Ma – per sua stessa ammissione – questa amica a cui si rivolgeva, pur essendo bianca il Jazz lo capiva eccome.

Ma di chi si trattava? Della Baronessa Pannonica (Nica) de Koenigswarter (1913-1988) nata Rothschild a Londra, ma trasferitasi a New York per amore del Jazz e mecenate di molti jazzisti tra i quali spiccava Thelonious Monk, (1917-1982) che era si un grande pianista e compositore Jazz famoso per le sue improvvisazioni. Si trattava di una donna libera, anticonformista, generosa, animalista e che si batteva per i diritti civili dei suoi amici jazzisti.

Il primo libro

Proprio di Nica de Koenigswarter è il primo libro di cui oggi vi propongo la lettura, Si tratta de “I Musicisti di jazz e i loro tre Desideri”, Edit, 2024, di cui appresso trovate qualche riga di presentazione:

“Nata a Londra nel 1913 dal ramo inglese della famiglia Rothschild, la baronessa Pannonica de Koenigswarter – per gli amici Nica – sviluppò fin da piccola una passione sconfinata per il jazz. Trasferitasi a New York divenne amica e confidente dei più grandi jazzisti dell’epoca, a cui offrì un sostegno assoluto e incondizionato. Questi ultimi, riconoscenti, le dedicarono non meno di una ventina di temi, fra cui Thelonious Monk con Pannonica, Sonny Clark con Nica, My dream of Nica, Kenny Drew con Blues for Nica, Tommy Flannagan con Thelonica.

Con la sua Polaroid, Nica ha fotografato negli anni molti di loro, di solito a casa sua, in pose e circostanze naturali e sorprendenti: Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington, Lionel Hampton, Bud Powell, Sun Ra, Miles Davis, Charlie Mingus, Sonny Rollins e molti altri.

Tra il 1961 e il 1966 pose a molti dei suoi amici musicisti questa ingenua domanda: «se ti fosse concesso di esaudire all’istante tre desideri, quali sarebbero?». Trecento di loro accettarono il gioco, e le loro risposte, fedelmente trascritte da Pannonica in una serie di eleganti quaderni rilegati in pelle, costituiscono uno dei ritratti più vivaci ed enigmatici del mondo del jazz degli anni Sessanta, con il loro miscuglio di infame e grandioso, di interessi materiali e di volate idealistiche.

A lungo inedito, I musicisti di jazz e i loro tre desideri fu pubblicato per la prima volta solo nel 2006, e divenne presto un libro leggendario. Questa traduzione italiana, condotta scrupolosamente sul dattiloscritto originale inglese e corredata da un’ampia scelta di fotografie, offre per la prima volta al lettore italiano la possibilità di entrare in contatto diretto con la Baronessa Pannonica e il mondo sregolato e geniale di cui amava circondarsi. Un libro intriso di jazz fino al midollo.” (Fonte: www.edit.it).

Il secondo libro

Ma sulla vita particolare della Baronessa Nica de Koenigswarter, la pronipote Hannah Rothschild ha scritto, quest’anno, per i tipi della Casa Editrice Neri Pozza, un libro – il secondo che oggi vi propongo – che arricchisce la conoscenza di questa donna sui generis per il suo tempo. Appresso trovate una Scheda del Libro e un approfondimento firmato dalla scrittrice Martina Ostinelli e ripreso dal Sito web della Casa Editrice Neri Pozza.

Hannah Rothschild “La Baronessa”, Neri Pozza, 2024 – Il Libro

La donna che ha volato sui bombardieri Lancaster durante la guerra. La proprietaria dell’appartamento in cui è morto Charlie Parker. La padrona di trecento sei gatti. La protagonista di venti canzoni (anzi no, ventiquattro). La sfidante di Miles Davis in una gara automobilistica sulla Fifth Avenue. L’amante di un pianista nero, Thelonious Monk, per il quale è persino andata in prigione.

La Baronessa del Jazz. Molte cose è stata Pannonica de Koenigswarter, detta Nica, la protagonista di questo libro, e molti sono i modi in cui è stata definita, anche se non tutti veritieri. Nica, née Rothschild, è bella, romantica, vivace, detentrice di un cospicuo patrimonio: in sole cinque generazioni i Rothschild sono passati dal ghetto di Francoforte ai palazzi nobiliari inglesi, come quello nel cui parco Nica impara a camminare tra canguri, tartarughe giganti, emu e zebre, lei che ha il nome di una farfalla.

Dopo il matrimonio col barone de Koenigswarter, si stabilisce in un castello in Francia e diventa madre di cinque figli, ma quando scoppia la Seconda guerra mondiale parte subito alla ricerca del marito, arruolato nell’esercito della Francia Libera in Africa, e nemmeno lì Nica si risparmia: guida ambulanze, decodifica codici, organizza rifornimenti. Eppure è la passione di sempre per il jazz a cambiare tutto. È il 1948 quando Nica si infiamma ascoltando per la prima volta ’Round Midnight, di Thelonious Monk: un coup de foudre, in tutti i sensi. Abbandona marito e figli, si trasferisce nella città dove tutto accade, New York. È nata la Baronessa. In questo libro la pronipote di Nica, Hannah Rothschild, scava nel suo album di famiglia per raccontare una figura piena di fascino, una donna che ha saputo vivere la vita che desiderava fino all’ultimo dei suoi giorni, senza mai rinunciare a indipendenza e libertà.

L’incredibile storia di Pannonica de Koenigswarter, la Baronessa del jazz

Un approfondimento sull’affascinante protagonista de “ La Baronessa” di Hannah Rothschild, mecenate e musa ispiratrice di alcuni dei più grandi jazzisti di sempre.

Pannonica “Nica” de Koenigswarter è stata molte cose. È stata prima di tutto una Rothschild, figlia di una delle famiglie più potenti d’Europa. Suo padre, Nathaniel Charles Rothschild, appassionato di entomologia oltre che influente banchiere, le diede il suo nome a partire da una specie di farfalla, la Eublemma pannonica.

Ma proprio come una farfalla, nel corso della sua vita Nica ha compiuto diverse metamorfosi, pur rimanendo sempre sé stessa: pilota d’aereo, autista di ambulanze durante la guerra, Pannonica è ricordata soprattutto come “la Baronessa del jazz”, mecenate e musa ispiratrice di alcuni dei più grandi Muisicisti del Novecento.

Il tentativo di inquadrare la sua figura mutevole è all’origine del lungo lavoro di Hannah Rothschild, sua pronipote, che ha infine dato forma al suo libro, La Baronessa. La Rothschild ribelle musa segreta del jazz (tradotto da Alessandro Zabini). Anche nei suoi romanzi – L’improbabilità dell’amore, Casa Trelawney, e Ritorno a Trelawney – Hannah Rothschild si è rivelata abile nell’indagare le atmosfere dell’alta società, ma la vita della Baronessa si è presto svincolata dagli ambienti raffinati della sua infanzia per inseguire la sua indipendenza, giù per lo sfavillante e sregolato mondo dello spettacolo.

L’incontro con il jazz

Pannonica si sposa con il barone Jules de Koenigswarter nell’ottobre del 1935, e con lui ha cinque figli. Ma è qualche anno più tardi, passata la guerra, che avviene l’incontro che segna per sempre la sua vita: quello con la musica jazz. Nel 1948 la Baronessa rimane folgorata dall’opera di Duke Ellington e in quel momento capisce la direzione da intraprendere, a qualunque costo.

È poi ascoltando le note di ‘Round Midnight che Pannonica decide di non tornare più indietro: si trasferisce in una suite nel cuore di New York e fa di tutto per rintracciare il suo autore, Thelonious Monk, e renderlo il musicista memorabile che oggi conosciamo. A lui si aggiungono i nomi di Charlie Parker e di molti altri incredibili compositori, che vedono in lei non solo una sostenitrice ma anche un punto di riferimento per le loro creazioni: Thelonious Monk scrive Pannonica, Horace Silver le dedica Nica’s Dream, Kenny Drew realizza Blues for Nica, e la lista potrebbe andare avanti, fino a includere più di venti canzoni.

Gli anni turbolenti

Ma la passione per il jazz e l’attività da mecenate portano sulla Baronessa anche voci, critiche e scandali. Nel 1955 il sassofonista Charlie Parker viene trovato morto nella sua suite all’hotel Stanhope, attirando su di lei l’attenzione morbosa dei media e la condanna da parte della sua famiglia, che la disereda. Un anno più tardi il marito Jules chiede il divorzio, ottenendo anche la custodia dei figli. Ma nulla di tutto ciò intralcia la Baronessa, che continua a frequentare gli ambienti più in vista del panorama musicale newyorkese, stringendo un rapporto sempre più stretto e complicato con Thelonious Monk. Nel 1958 Pannonica finisce perfino qualche giorno in carcere per proteggere il musicista dall’accusa di possesso di droga, ma il suo caso viene successivamente archiviato.

Sono anni complessi, segnati da lotte razziali, eccessi, feste e pregiudizi – anni che Pannonica de Koenigswarter attraversa a testa alta, continuando a lottare per far vivere la musica jazz e per difendere i suoi creatori da quello stesso mondo caotico. Nica muore nel novembre del 1988 a New York, la città che per trent’anni è stata la sua casa. Lascia dietro di sé una storia che non pretende di essere compresa o accettata: chiede semplicemente di essere vissuta e assaporata, con la stessa intensità con cui la Baronessa ha speso ogni suo giorno.

(Fonte: https://neripozza.it/blog/310/la-baronessa-del-jazze)

