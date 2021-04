Il lavoro svolto in un anno di pandemia nella Capitale e nella Provincia dalla Questura

Nel decorso anno, caratterizzato dalle limitazioni imposte per contrastare la diffusione della pandemia, oltre ad una lunga serie di eventi istituzionali e visite di personalità straniere, hanno avuto luogo a Roma 1.042 manifestazioni.

Nel corso dei servizi specifici con pattuglioni e posti di controllo, sono state fermate e controllate 1.236.505 persone, con una media giornaliera di 11.161 persone; di queste ne sono state sanzionate/denunciate 9.578, con una media giornaliera di 90 persone, nell’ambito dei servizi predisposti, nello stesso periodo, sono state controllate 142.179 attività commerciali delle quali 488 sono state sanzionate/chiuse.

Significativo è stato il calo dei reati nell’anno 2020, in riferimento all’anno precedente.

Si evidenziano di seguito tali variazioni per alcune categorie di reati.

DELITTI 2019* 2020** Var. % TOTALE DELITTI 170849 131170 -23% FURTI 101595 68901 -32% RAPINE 2225 1808 -19% STUPEFACENTI 3475 2647 -24%

Sono state 2.970 le persone arrestate e 13.288 quelle denunciate.

Sono stati sequestrati, espressi in grammi di sostanze stupefacenti, dai dipendenti Uffici territoriali nel corso dell’anno 2020, distinti per tipologia di sostanza, i seguenti quantitativi:

627.717 cannabinoidi, 37.336 eroina, 119.517 cocaina e 6.565 droghe sintetiche.

L’attività svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine ha permesso di realizzare i seguenti risultati:

1144 Avvisi Orali, 72 Daspo, 89 fogli di via obbligatori, 72 sorveglianze speciali e 153 ammonimenti.

Sono state controllate complessivamente 37285 persone, 2066 i posti di controllo e 17353 i veicoli: questo il bilancio dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico.

Servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie (MORD.): Sono state controllate 137222 persone – identificate 117919, – i posti di controllo effettuati sono stati: 970 con 14333 veicoli controllati; sequestrati 45.343 pezzi di merce varia abusiva o illegale.

Servizi “MOVIDA” Sono state controllate nr. 9210 persone – veicoli controllati nr. 2383 sequestrati nr. 8; sanzioni amm.ve irrogate nr. 258 – – sequestrati Kg 2000 di sostanza stupefacente – controllati 300 esercizi pubblici, sanzionati nr. 18.

Servizi antiterrorismo : nr. 32266 persone controllate – i veicoli controllati sono stati nr. 20707, mentre i posti di controllo nr. 6051

Servizi S.I.M. sistema di intervento modulare : Persone controllate: nr. 7222. Sequestrate inoltre nr. 7 armi da fuoco.

Servizi straordinari Antiprostituzione

Nell’anno appena trascorso, con l’impiego di personale delle volanti e dei Distretti e Commissariati interessati per competenza, sono stati pianificati con cadenza settimanale e nella fascia oraria 20.00/04.00 servizi mirati al contenimento del fenomeno della prostituzione in strada, sono state controllate nr. 1350 persone, nr. 23 veicoli e effettuati in totale nr. 48 servizi. (da tener presente il periodo di chiusura per covid).

Servizi M.O.D. I moduli operativi di intervento nati dalla collaborazione tra UPGSP e UCT. programmati con cadenza settimanale hanno dato i seguenti risultati: autoradio e volanti impiegate nr. 4500, persone controllate nr. 60711, indagate in stato di libertà nr. 364 in stato di arresto nr. 57; posti di controllo 4198, veicoli controllati nr. 34217, sequestri amm.vi nr. 166, sequestri penali nr. 14, sequestrate nr. 10 armi da fuoco e nr. 4 armi bianche; controllati nr. 205 locali pubblici.

Portale You-Pol.

Il progetto informatico You Pol destinato a creare un’immediata interazione tra il cittadino e la Questura permette loro di collegarsi a internet mediante smart-phone, tablet e pc, e segnalare direttamente alla Sala Operativa, attività criminali, atti di bullismo o violenze a categorie fragili; nel trascorso anno sono state circa nr. 900 le segnalazioni ricevute di cui nr. 56 per bullismo e nr. 400 per spaccio di sostanze stupefacenti. La stampa locale in diverse occasioni ha dato risalto all’efficacia dell’applicazione.

Gestione e coordinamento del progetto “scuole sicure della Questura di Roma”

Da gennaio a dicembre 2020 sono stati svolti dagli operatori referenti, formati dall’Ufficio Analisi e Pianificazione e in contesto scolastico 847 incontri con studenti, insegnanti, genitori. Sono stati circa 19.469 gli studenti interessati, 1.422 insegnanti e 558 genitori formati.

Successivamente gli incontri sono proseguiti in video conference, a seguito delle norme anticovid e della conseguente chiusura dei plessi scolastici, utilizzando le piattaforme MEET; ZOOM; LIFESIZE; HANGOUTS; GO TO MEETING e TEAMS.

Gli anziani contattati tramite l’Università della Terza Età e i centri ACLI, a tutela antitruffa, sono stati circa nr.1900, anche questi incontri sono proseguiti, nel periodo di lockdown, in modalità STREAMING mediante piattaforme Social