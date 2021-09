Il Lazio protagonista nel Beach Volley

Si è conclusa a Caorle, in Veneto, una settimana trionfale per il beach volley laziale. Under 16, Under 18 e scudetto assoluto: dopo la grande estate dell’ICS Beach Volley Tour Lazio – nel torneo organizzato da FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo 6 tappe su tutto il litorale da metà giugno a inizio agosto – sono ben 3 le coppie della regione salite sul podio tricolore, con due trionfi e un secondo posto.

Domenica 5 settembre, la Pallavolo Laziale ha esultato per la vittoria delle romane Giulia Toti e Jessica Allegretti, al secondo scudetto in carriera dopo il successo del 2019. Nonostante la sconfitta per 2-1 (21-19, 11-21, 15-3) nel sesto turno, match che valeva l’accesso in semifinale, le due atlete dell’Urban Beach Volleyrò (arrivate a Caorle dopo aver conquistato il primo posto a Palinuro e la quinta posizione a Bellaria-Igea Marina) hanno avuto la certezza di conquistare i punti necessari per assicurarsi il tricolore 2021.“E’ stata per noi una stagione lunghissima e l’abbiamo chiusa nel migliore dei modi con uno scudetto che ci riempie il cuore di gioia – le parole di Toti a fine tappa – Qui a Caorle è stata una vera e propria battaglia, il livello delle avversarie era davvero alto. Rimane solo un po’ di dispiacere per non aver ottenuto il podio di tappa”. “Caorle per noi è una tappa speciale – ha aggiunto Allegretti – qui abbiamo avevamo già vinto uno scudetto e una coppa Italia. E’ stato un percorso molto duro, il primo posto di Palinuro ci ha dato punti importanti e tanta fiducia per affrontare la finale di Caorle”.

Il 1 settembre, due ragazzi romani si sono cuciti sul petto il tricolore dell’Under 16. Sono Alessio Giuliano e Gabriel Marini Da Costa, bravi ad imporsi in finale 2-0 (21-12, 21-18) su Matteo Iurisci e Andrea Giani dopo aver vissuto una stagione indoor di altissimo profilo, vincendo il titolo regionale U15M. I due beachers avevano già conquistato insieme le tappe del campionato italiano Under 16 a Bellaria-Igea Marina e Cordenons. Sono arrivati a un passo dall’oro, invece, altri due giovani che sono cresciuti nel nostro movimento: Andrea Passamonti e Diego De Stefano, protagonisti col CQR Lazio al Trofeo delle Regioni 2019, sono stati superati 2-0 (21-19, 21-18) da Theo Hanni e Filippo Fusco.

Albo d’oro campionato italiano Under 16

2019 – Caorle: Greta Filippini – Maria Molinari (F), Filippo Mancini – Andrea Armellini (M)

2020 – finali non disputate

2021 – Caorle: Asia Aliotta – Moretti Linda (F), Alessio Giuliano – Gabriel Marini Da Costa (M)

Albo d’oro campionato italiano U20-U21

2015 – Catania: Maestroni -Traballi (F), Sette- Laganà (M).

2016 – Amantea Marina: Puccinelli – Colzi(F), Casellato- Canegallo(M).

2017 – Amantea Marina: Orsi Toth R. – They (F), Alfieri – Sacripanti (M).

2018 – Caorle: They – Scampoli (F), Marchetto- Di Silvestre (M).

2019 – Caorle: They – Scampoli (F), Marchetto – Di Silvestre (M).

2020 – finali non disputate

2021 – Caorle: Gottardi –Mattavelli (F), Hanni- Fusco (M)

Albo d’oro campionato italiano Femminile

1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, 1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, 1996 Roma: Solazzi-Turetta, 1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, 1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, 1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, 2000 Catania: Del Core-De Marinis, 2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, 2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, 2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, 2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, 2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, 2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, 2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, 2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, 2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, 2010 San Salvo: Campanari-Fanella, 2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, 2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, 2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, 2014 Catania: Menegatti-OrsiToth, 2015 Catania: Cicolari-Momoli, 2016 Catania: Giombini-Menegatti, 2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, 2018 Catania: Menegatti – Orsi Toth, 2019 Caorle: Toti Giulia-Allegretti Jessica, 2020 Caorle: Sara Breidenbach-Giada Benazzi. 2021 Giulia Toti-Jessica Allegretti.