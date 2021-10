Continuiamo a monitorare il livello del decoro nel municipio V. Stamattina 31 ottobre 2021, su segnalazione di alcuni cittadini residenti, siamo andati in viale Palmiro Togliatti a meno di 50 metri dall’ultimo acquedotto Romano realizzato realizzato dall’Imperatore Alessandro Severo da cui prende il nome.

Dalla parte di via degli Olmi ecco una batteria di cassonetti accerchiata e semicoperta da rifiuti domestici e qualche ingombrante tra cui gli immancabili materassi. Dall’alta parte, quella su via dei Licheni è sempre a 50 metri dall’acquedotto una montagna di rifiuti totalmente provenienti da cantine e da lavori di ristrutturazioni che da oltre una settimana impediscono ai pedoni il passaggio in sicurezza.

È inaccettabile che ci sia un controllo pressoché nullo del territorio e che la rimozione e pulizia di questi scempi ambientali debba sempre avvenire a seguito di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e non da parte dei preposti di Ama Spa che si trovano nei quartieri.

Ormai non ci resta che sperare nell’attuazione del progetto annunciato dal neo Sindaco Roberto Gualtieri il quale ha previsto la creazione di Ama di Municipio con tanto di Dirigente chiamato a confrontarsi direttamente con l’istituzione Locale e con il Nucleo della Polizia Locale che si occupa del Decoro Ambientale.

Vedremo e riferiremo.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/moriconiale/videos/3927407120693326