Il M° Catalina Diaconu e la Masterclass Internazionale “Cetona – I Giorni del Pianoforte”

Nei giorni di festa che segnano il passaggio dal vecchio al Nuovo Anno, abbiamo ritrovato il M° Catalina Diaconu in piena attività professionale, come ideatore e direttore artistico nonché docente della Quinta Edizione della Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte”, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Cetona (Siena) come appendice alla Terza Edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici”, rassegna dedicata ai giovani talenti musicisti di varie nazionalità.

Il M° Catalina Diaconu, che da sempre dedica con passione le sue energie alla promozione dei giovani talenti grazie ad un’intensa attività didattica che l’ha impegnata per lunghi anni come docente presso il Conservatorio Santa Cecilia nonché presso Accademie Musicali di prestigio, nel 2015 ha ideato la Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte”, che si svolge ogni anno nella splendida località toscana con il gentile sostegno del Comune di Cetona e la collaborazione della Fondazione Internazionale “Cantiere d’Arte” nonché dell’Istituto Musicale “H. W. Henze” di Montepulciano.

Diventata un appuntamento seguito con vivo interesse dalla cittadinanza di Cetona e dai numerosi visitatori del grazioso borgo toscano, la Masterclass di perfezionamento pianistico diretta dal M° Diaconu rappresenta un punto d’incontro per i ragazzi che studiano musica presso varie strutture in Italia e all’estero, uniti in un’iniziativa che si prefigge come obiettivo la promozione dei giovani talenti in età pre universitaria nonché il rafforzamento del dialogo interculturale fra giovani appartenenti a varie culture e nazionalità.

La Quinta Edizione si è svolta dal 27 al 29 dicembre 2019 presso la Sala SS. Annunziata e ha visto partecipi ragazzi in età fra gli 11 e 18 anni, rappresentando l’Italia, la Polonia e la Moldavia. Il 29 dicembre Sofia Pompeo, Gabriele Joima, Simone Zullo, Mihail Diaconu e Samuele Cuicchio hanno offerto al pubblico di Cetona un concerto alla conclusione della Masterclass, in omaggio alla memoria di Angela Levi Bianchini, personalità di prestigio nel panorama culturale italiano, scomparsa nel 2018.

In apertura il Sindaco Roberto Cottini ha ricordato il legame di Angela Bianchini con Cetona sottolineando inoltre durante lo spettacolo l’importanza delle iniziative dedicate ai giovani talenti e alla loro promozione. Il Sindaco ha dato un caloroso benvenuto ai ragazzi provenienti da Roma e ai due giovani cetonesi Samuele Cuicchio e Mihail Diaconu, allievi presso la Scuola Comunale di Musica di Cetona.

I bravissimi musicisti hanno unito le loro energie a quelle della Fondazione Lionello Balestrieri che ha curato in collaborazione con il Comune di Cetona la serata dedicata alla scrittrice e alla sua opera, attraverso i contributi della nipote di Angela Bianchini, Ludovica Fales, l’editorialista del Corriere della Sera Paolo Franchi, la saggista e giornalista Leonetta Bentivoglio, l’attore Tommaso Rossi e il pittore americano Tom Corey.

I partecipanti alla Masterclass, dopo tre intense giornate di studio sotto la guida del M° Catalina Diaconu, hanno presentato un repertorio di musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Clementi, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Tarrega, C. Debussy, D. Kabalevski coinvolgendo il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso i secoli.

Negli anni, i giovani che si sono perfezionati presso la Masterclass tenuta dal M° Catalina Diaconu sono stati invitati a partecipare a numerosi eventi presso prestigiosi Enti come il Teatro della storica Villa Torlonia di Roma, il Palazzo Chigi di Formello (RM), la Sala Consiliare del Comune di Riano (RM) nell’ambito del Festival Internazionale Propatria dei Giovani Talenti, nonché presso il Palazzo Doria Pamphilj della Città di Valmontone (RM), nella stagione concertistica presso la Sala Fellini a Chianciano Terme, presso la Casa dell’Aviatore di Roma nell’ambito del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici” ed altri ancora.

Emittenti televisive come Teleidea Chianciano hanno dedicato dei reportage alla Masterclass trasmettendo in Toscana i vari servizi e i concerti prodotti nell’ambito dell’iniziativa.

Il M° Catalina Diaconu e i giovani musicisti si preparano per un nuovo appuntamento con Cetona, nella prossima edizione della Masterclass “Cetona – I giorni del pianoforte” e augurano a tutti gli appassionati di musica un Anno Nuovo di armonia, pace e serenità.

Federico Carabetta