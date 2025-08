Il malore sul pullman e la corsa in ospedale: muore 18enne, era a Roma per il Giubileo dei giovani

Era venuta a Roma per un sogno: vivere il Giubileo dei Giovani insieme a migliaia di coetanei provenienti da ogni angolo del mondo.

Pascale Rafic, 18 anni, originaria dell’Egitto, era arrivata nella Capitale con una delegazione congiunta dal suo Paese e dal Sud Sudan. Voleva immergersi nella spiritualità, condividere emozioni, scoprire Roma con occhi pieni di fede. Invece, il suo viaggio si è trasformato in una tragedia.

La giovane è morta nella serata di venerdì 1° agosto, colta da un malore mentre era a bordo del pullman che la stava riportando all’alloggio, ad Artena, dove pernottava insieme al suo gruppo in una parrocchia locale. Secondo quanto si apprende, Pascale soffriva di una patologia cardiaca di cui era consapevole.

Durante la mattinata, aveva già accusato un malessere al Circo Massimo, luogo simbolico della grande festa giubilare. Soccorsa sul posto dal personale sanitario, aveva rifiutato ulteriori accertamenti, forse per non perdersi le attività previste. Ha voluto restare con i suoi compagni, nonostante tutto. Ma il suo cuore fragile non ha retto.

Poco prima del casello di Valmontone, il malore improvviso. Gli adulti presenti e il personale a bordo hanno subito cercato di rianimarla.

La corsa in ospedale, al “Parodi Delfino” di Colleferro, è stata purtroppo vana: Pascale è spirata poco prima dell’arrivo in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Colleferro, per raccogliere le testimonianze e ricostruire gli ultimi istanti.

Il cordoglio del Papa: “Profondo dolore”

La notizia ha raggiunto in poche ore anche il Vaticano. E da lì è arrivato il messaggio più toccante: “Il Santo Padre ha appreso con profondo dolore la notizia dell’improvvisa scomparsa della giovane Pascale Rafic”, ha comunicato la Segreteria di Stato.

Papa Leone XIV ha contattato personalmente monsignor Jean-Marie Chami, vescovo ausiliare della Chiesa patriarcale di Antiochia per Egitto, Sudan e Sud Sudan, per esprimere la sua vicinanza alla famiglia della ragazza e alla comunità intera.

Il Papa, si apprende, incontrerà in Vaticano il gruppo di pellegrini con cui Pascale stava viaggiando. Un momento di raccoglimento, preghiera e conforto per i giovani, ancora sconvolti da quanto accaduto.

“Nel partecipare al dolore di quanti sono colpiti da questo tragico episodio – si legge nella nota ufficiale – il Santo Padre assicura preghiere di suffragio e invoca dal Signore conforto e consolazione per i familiari, gli amici e tutti coloro che ne piangono la perdita.”

