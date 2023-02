Il mercato che vorremmo e… forse lo vuole anche il V municipio

La commissione commercio convocata online nella mattinata del 10 febbraio 2023 potrebbe essere considerata storica per quanto fin qui prodotto (cioè nulla) però forse a partire da ieri qualcosa si smuove. Forse questo è dipeso anche perché il presidente della Commissione Antonio Liani è rimasto coinvolto dalla bella e riuscita iniziativa dimostrativa che ha visto cucinare e consumare sul posto carne e pesce, pizza e bere vino alla spina, tutto proveniente dai box del mercato gestiti da Commercianti proiettati al futuro e questo ha aperto alla disponibilità di studiare e proporre una risoluzione ad hoc.

La seduta era iniziata con una richiesta del consigliere Patrizio Platania dei FD’I al presidente Liani di conoscere le motivazioni che lo hanno portato ad invitare a partecipare ai lavori sul mercato l’associazione Rete d’impresa Castani che nulla ha a che vedere con le problematiche sollevate da tempo dall’AGS.

Il consigliere Poverini si è detto favorevole a portare avanti e sostenere iniziative tese al rilancio di una struttura che purtroppo appare in agonia con oltre 40% dei banchi chiusi.

Il mercato ha detto Poverini vedrà tra non molto la presenza operativa della C.R.I. che offrirà un serie di servizi di diversa natura.

Il consigliere dei FD’I Walter Pacifici ha condiviso tutte le iniziative che rilancino la struttura ma che questo non potrà avvenire se non si ripristina la legalità e il decoro all’esterno, compromessa da anni da una asfissiante presenza degli abusivi che con la loro mercanzia proveniente in gran parte dai cassonetti stradali contribuiscono al degrado e ad una percezione di insicurezza in grado purtroppo di allontanare la clientela.

L’AGS ha sottolineato la necessità ormai indispensabile di rivedere le percentuali delle tabelle merceologiche presenti nel mercato, dove a farla da padrone sono frutta e verdura e questo mentre all’esterno di quasi tutti i mercati rionali romani queste tabelle merceologiche sono decuplicate e tra l’altro con orari di vendita vicino alle 20 ore giornaliere, festivi compresi.

“Dobbiamo dare spazio all’artigianato – ha ribadito Tonino Rosato presidente dell’AGS – e ho richieste quasi giornaliere in tal senso”, insomma ha concluso nel suo intervento, “abbiamo spazi per uffici pubblici e associazioni”.

E’ intervenuto nella discussione anche il consigliere Marco Pietrosanti che ha rilanciato l’idea di trattenere al municipio la Occupazione di Suolo Pubblico per un periodo limitato, magari di due/tre anni destinandola alla manutenzione straordinaria della struttura e questo perché, ha sottolineato, il bilancio comunale è stato a dir poco avaro con i mercati rionali.

Il presidente della Commissione ha invitato l’AGS e l’APRE Mercati d’Autore a formulare una proposta con una indicazione ottimale delle Tabelle merceologiche in quanto è intenzionato già dalla prossima convocazione della Commissione a chiedere il sostegno della Commissione Permanente Capitolina sul Commercio per arrivare insieme agli uffici e al Dipartimento a modifiche sostanziali per il rilancio della struttura portandola ai livelli che gli competono nel variegato mondo del commercio di prossimità sempre più ostaggio della grande distribuzione e diciamolo anche di svariate tipologie di abusivismo.