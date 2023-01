Il Mercato dei fiori a Trionfale è chiuso e trasferito… Ma il comune sembra non saperlo

“Dal 28 ottobre il mercato dei fiori a Trionfale è chiuso ed è stato trasferito malamente al Centro Carni sulla Togliatti. Ma il comune sembra non saperlo…e rifa la segnaletica con le strisce gialle di carico e scarico. Per fortuna la signora del bar di fronte avvisa gli operai e la segnaletica gialla viene interrotta. È successo oggi al primo municipio, mentre in commissione si discuteva la delibera del M5S per lasciare la vocazione pubblica del locale, ora chiuso per crollo, dell’ex mercato dei fiori e la maggioranza rispondeva che è un atto superato.

Da cosa non si sa, visto che risulta abbandonato e la promessa consultazione pubblica sul suo destino non c’è stata. Piuttosto non sembrano neanche sapere che non c’è più bisogno del carico e scarico!”

Lo dichiara in un post di Linda Meleo, consigliera capitolina M5S.