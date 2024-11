Il mercato dell’Unità di via Cola di Rienzo cambia volto

Sono partiti i lavori che restituiranno alla Capitale il nuovo Mercato dell’Unità a Via Cola di Rienzo, nel cuore di Prati. Nell’ambito del programma di riqualificazione e valorizzazione dello spazio pubblico promosso da Roma Capitale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, il progetto mira a rigenerare una struttura storica, ridefinendo l’esperienza del mercato e ripensandone le modalità d’uso e le caratteristiche architettoniche e funzionali.

Il progetto finanziato con fondi giubilari per un valore di circa 4 milioni di euro è promosso da Roma Capitale e dal I Municipio, e gestito da Giubileo 2025 Spa in qualità di Soggetto Attuatore; il progetto architettonico ideato dall’Arch. Antonio Atripaldi di ADAT Studio e sviluppato per la componente di ingegneria da LaSIA SpA.

Ciò che però i finanziamenti capitolini ancora non coprono sono i lavori del cosiddetto “secondo stralcio”. In altre parole ne sta rimanendo escluso ciò che lo stesso municipio I, con un’apposita memoria di Giunta, ha ribadito essere l’elemento caratterizzante di quella struttura: la terrazza. Esiste però già un progetto preliminare, realizzato dalla società Giubileo.

“L’apertura del piano della terrazza rappresenta uno dei punti di forza dell’intervento per configurare il Mercato dell’Unità come nuovo centro di aggregazione per l’intero quartiere di Prati” si legge nel documento che illustra la possibile trasformazione del tetto.

Secondo chi ha redatto il progetto la terrazza potrebbe diventare “la naturale prosecuzione degli spazi del mercato e dell’incontro del piano terra”.

Come dovrebbe essere riqualificata? L’idea è di crea uno spazio in cui coesistano “aree per il ristoro, lo studio ed il lavoro nonché aree verdi e punti panoramici”.

Il progetto commissionato dalla società Giubileo 2025 ha lo scopo di restituire alla terrazza la sua funzione di polo d’aggregazione. Una sorta di nuova piazza per il quartiere Prati.

Al piano si accederebbe dalla torretta nord est e da una nuova scala. In tal modo lo spazio verrebbe impostato su un percorso perimetrale e disporrebbe di “due canopy”, vale a dire due baldacchini, “vetrati con fotovoltaico laminato internamente”.

Nella torretta sud est è previsto anche l’allestimento di uno spazio di somministrazione. A chiudere il restyling del tetto anche uno spazio dedicato agli eventi, una serie di locali per il coworking, e l’immancabile “roof garden”. “Tale riqualificazione – ha ricordato la giunta Bonaccorsi – prevede un costo di circa 2milioni di euro”.

Al sindaco, da parte del municipio I, è stata inoltrata la richiesta “nella qualità di commissario straordinario del Giubileo, di finanziare la riqualificazione della terrazza”. Sarebbe la ciliegina sulla torta in un progetto di rigenerazione più ampia che sta già interessando il piano terra del mercato.

Il Mercato di Piazza dell’Unità vanta una posizione centrale, a pochi passi da San Pietro e da tutte le attrazioni del centro storico della Capitale, pertanto, in vista delle celebrazioni del Giubileo, è prevista una sua riqualificazione che prevede anche la realizzazione di uno “spazio pubblico” centrale che consenta l’utilizzo della struttura anche al di fuori della funzione strettamente commerciale.

La storia:

Il Mercato dell’Unità, noto ai romani come Mercato di via Cola di Rienzo, vanta una storia di oltre un secolo. Già prima della costruzione dell’attuale struttura in stile Neoclassico, avvenuta nel 1928, con un accesso monumentale su via Cola di Rienzo, Piazza dell’Unità ospitava un mercato spontaneo divenuto, successivamente, un regolare mercato all’aperto.

In origine, il mercato ospitava attività di vendita sia al piano terra sia al piano interrato, oggi adibito a garage sotterraneo. La terrazza dell’edificio ha sempre rappresentato uno dei principali luoghi di attrazione del quartiere: durante i suoi primi anni di vita, infatti, la copertura del mercato ha ospitato persino una pista di pattinaggio, unica nel suo genere.

Anche dopo la dismissione della pista, la terrazza ha continuato a offrire uno spazio aperto al pubblico fino alla sua definitiva chiusura al pubblico avvenuta dopo gli anni Settanta.

La struttura ha subìto, negli anni, numerosi interventi di manutenzione e restauro. Un’importante modifica risale agli anni Settanta, con la creazione del garage al posto del piano di vendita sotterraneo. L’ultimo restauro, in ordine di tempo, risale invece al 2020.

