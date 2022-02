Il mio faticoso Giovedì Grasso e il venerdì con Pasolini

24 febbraio 2022, Giovedì Grasso, niente pranzo succulento, niente frappe, ma lavoro straordinario al mattino e appuntamenti esterni al pomeriggio-sera.

Recandomi al primo appuntamento (dovendo deviare per imbucare una busta con un piego libri, vicino al tabaccaio) non posso non fotografare un alberello in fiore di questa primavera anticipata, all’angolo tra via Matteo Tondi e via Stefanini, l’ex via del Mercato di Pietralata, divenuta ora, manco a dirlo, un altro parcheggio.

A Villa De Sanctis

Poi a Ponte Mammolo, dopo circa un km, salgo sul 451 che mi porterà in viale Togliatti (altezza Metro C Parco di Centocelle) e da qui con il 105 raggiungo Villa De Sanctis dove la primavera è esplosa e, con essa, si sono materializzati tanti podisti, camminatori e affini, bambini e cani, che si affollano nel meraviglioso parco per ottenere il quale per tanti anni ci siamo battuti.

E quindi mi dico tra me e me: qualche cavolo di buono lo lasciamo pure ai nostri nipoti!

Nel bar del gruppo sportivo incontro in attesa un sorridente Francesco Sirleto, candidato coautore con me di un libro in realizzazione sui 50 anni del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) di cui nell’ormai lontano 1972 sono stato tra i fondatori insieme ai grandi ed indimenticati Pietro Amendola, Aldo Tozzetti ed altri. Subito dopo ci raggiunge l’avv. Aldo Rossi che ha operato fin quasi dalla sua costituzione ed opera tuttora nel Sunia nazionale. Con Rossi ripercorriamo aspetti salienti della storia di questo sindacato, rievocando i fatti più importanti e rinfrescando la memoria con aneddoti e ricordi di tanti vecchi amici e personaggi.

Offro loro, com’è giusto un caffè, prendo appunti, come sono solito fare, ma mi dimentico di scattare una foto ricordo dell’incontro (male!).

Infine dopo una vigorosa stretta di mano ci lasciamo e mi avvio lungo le strade a me note di quello che allora era il quartiere Casilino 23 (dal 1988 al 1994, in via Mario Ugo Guattari ci fu la sede di Abitare A) ed ora è Villa De Sanctis. Mi dirigo verso l’abitazione dell’amico Henos ed Anna Palmisano dove assisterò ad una splendida, documentatissima ed avvincente conferenza on line sul Dio Mitra a Marino con Ugo Onorati e Filippo Coarelli.

L’officina dei sapori

Terminata la conferenza, con Henos e due gentili amiche dell’Associazione Polvere di Stelle ci rechiamo in un ristorantino di Centocelle in via degli Aceri 72 (di fronte al Centro Anziani) dall’invitante nome L’officina dei sapori (tel. 06 8951 1548 – https://www.facebook.com/Lofficinadeisaoporiristorante/)

un locale piccolo ma pulito e ben arredato, con portate ben presentate e ottimamente cucinate e il conto assolutamente onesto, mi dice Henos che poi magnifica la gentilezza e la professionalità della proprietaria Selvaggia (tutt’altro che tale) educatissima, senza affettazione, molto preparata e precisa nel descrivere le varie portate. Io avverto nel suo saper esporre un grande amore per la sua professione.

Il resto lo fa il cibo, a coronare una lunga giornata di lavoro che si conclude con un menù che comprende pasta fatta rigorosamente a mano con un condimento incantevole (resta il rammarico di non aver fatto la scarpetta), poi una fritturina di calamari semplicemente deliziosa e delicata con insalata e un dolce millefoglie, creaziione della casa, meraviglioso. Il tutto innaffiato da vino adeguato… al sapore di mare.

Che dire ancora? Se vi siete ingolositi? Io l’indirizzo ve l’ho dato. Provate direttamente e fatemi sapere se ho detto il vero.

Non proverò minimamente a dirvi che si è trattato di una cena di lavoro. Vi ricordo solo che gli antichi romani – ed io ed Henos ad essi ci ispiriamo – discutevano di cose serissime inter epulas.

Le voragini di via dei Castani

Stavo dimenticandomi di una cosa importante. Camminando lungo via dei Castani nel tratto tra via dei Ciclamini e via degli Aceri mi sono imbattuto non solo in tronconi di alberi, ma purtroppo anche in lunghi tratti di asfalto dissestati in quelli che dovrebbero essere dei marciapiedi.

Sveglia amministratori! e sveglia anche cittadini di Centocelle bravi a brontolare e meno bravi ad esigere rispetto per voi e per chi viene nelle vostre vie, dai vostri amministratori.

Io so solo che, ammaestrato da altre cadute che mi sono state narrate, non ho tolto gli occhi da terra. Infatti quando cade un ultrasettantacinquenne, quale io sono, cade rovinosamente e con gravi danni!

Venerdì 25 febbraio con “I SUD di Pasolini”

Venerdì 25 febbraio, ancora una volta con l’amico Henos Palmisano ho accolto l’invito dell’Associazione Pugliese di Roma ad assistere ad una conferenza nella quale la prof.ssa Maura LOCANTORE e il prof. Rino CAPUTO dalle ore 18.00 in via Aldrovandi 16, presso la Sala Italia dell’UNAR, hanno conversato sul tema “I SUD di Pasolini”, introdotti dalla dinamica presidente dell’associazione ospitante Irene Venturo.

La presidente ha ringraziato di vero cuore, anche a nome del Consiglio Direttivo, gli illustri ospiti per aver regalato ieri un momento veramente “speciale” con il loro incontro “a due voci integrate e complementari” sulla personalità di Pasolini, intellettuale versatile nonché figura controversa che ha segnato profondamente i cambiamenti della Società Italiana!

Dopo qualche anno che non frequentavo più l’UNAR, mi è piaciuto riaffacciarmi piacevolmente dalla splendida terrazza della sua sede (dato che la vita è un’affacciata di finestra, ne ho approfittato) con l’amico di molte avventure culturali ed enogastronomiche Henos Palmisano qui in foto.

Per me è stato importante conoscere personalmente ed apprezzarne la sapienza, anche espositiva, Maura Locantore, di origine lucana Dottore di Ricerca in Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università della Basilicata, dove per diversi anni ha insegnato presso il DISU. Attualmente è impegnata in un progetto di ricerca in co-tutela fra la Université de Poitiers e l’Università di Roma Tor Vergata. Studiosa di Pier Paolo Pasolini, si è occupata soprattutto della produzione friulana del poeta e in particolare ha trascritto diversi autografi, solo parzialmente editi, conservati presso il Centro Studi Pasolini di Casarsa. Nel 2020 ha pubblicato per la casa editrice UniversItalia il volume miscellaneo La sfinge nell’abisso. Pier Paolo Pasolini. Il mito, il rito e l’antico; a sua cura anche il volume edito da Sinestesie Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, cinquant’anni dopo in Basilicata. Di prossima uscita la miscellanea Io lotto contro tutti. Pier Paolo Pasolini: la vita, la poesia, l’impegno e gli amici.

Lazzaro Rino Caputo, figura già nota ai nostri lettori, lo ricordiamo è nato – come chi scrive – a Ischitella nel Gargano – Foggia nel 1947, già professore ordinario di Letteratura Italiana, “Docens Turris Virgatae”, ha pubblicato saggi e volumi su Dante, Petrarca, Manzoni e il primo romanticismo italiano, Pirandello e sulla critica letteraria italiana e nordamericana contemporanea. Membro dell’Arcadia, della Dante Society of America, del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e dell’Accademia Pugliese delle Scienze, ha insegnato Letteratura e Cinema a Cinecittà e nei corsi per Insegnanti e per Giornalisti. Fondatore e già Direttore del CLICI (Centro di Lingua e Cultura Italiana), è Direttore della rivista internazionale “Dante” e Fondatore e Direttore della rivista internazionale “Pirandelliana”. È stato Presidente Nazionale dell’ADI-SD, Sezione Didattica dell’ADI, del cui Direttivo fa parte. È stato Preside di Facoltà e Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Lettere e Filosofia. È Presidente dell’Ars Nova di Letteratura e Musica del Trecento di Certaldo. È Premio Internazionale Pirandello 2018.

Locantore e Caputo mi hanno confermato la loro presenza ad un Convegno in preparazione nel V Municipio sulle figure di Pasolini e di Achille Serrao che si terrà il 9 aprile a Torpignattara.

Al termine dell’incontro è stato molto piacevole approfondire la conoscenza con Maura Locantore e con la presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo, con la quale ci siamo ripromessi di incontrarci di nuovo organizzando qualche evento di reciproco interesse. L’occasione è stata utile anche per incontrare alcuni amici garganici.